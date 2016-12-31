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مدير "صحة الشرقية": دول العالم ستطالب بشهادة تطعيم ‫"كورونا" قبل السفر

أفاد أن مركز لقاح "كورونا" بالمنطقة مُجهّز لاستيعاب 12 ألف شخص يوميًّا

كشف مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن دول العالم أجمع ستطالب المسافرين بشهادة تطعيم "‫كورونا" قبل السفر.

وقال في تصريحات لـ"الإخبارية" عن وجوب التطعيم للسفر : نعتقد أن دولاً في العالم ستطالب المسافرين بأخذ التطعيم والحصول على شهادة دولية بذلك كشرط للسفر، وهذا متوقع أن يحدث، وفيه حث على وجوب أخذ اللقاح.

وكشف "العريفي" أن مركز لقاح "كورونا" بالمنطقة الشرقية مجهز لاستيعاب 12 ألف شخص في اليوم، ويعمل به حاليًّا 250 من الكادر الطبي والممارسين الصحيين، على فترتين، وهي أعداد قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة لذلك.

وعن أعداد مَن تلقوا اللقاح منذ تدشين المركز منذ ثلاثة أيام، أشار إلى أن الرقم تجاوز ألف شخص من المواطنين والمقيمين.

وعن توزيع المقيمين على مراحل التطعيم والذين تبلغ نسبتهم 40٪ من سكان المنطقة الشرقية وأغلبهم أقل من 65 عامًا وهم بصحة جيدة، قال "العريفي": معايير وشروط تعاطي اللقاح تنطبق على الجميع، ولا تفرقة بين المواطن والمقيم في تلقي اللقاحات.

وأضاف: ينبغي على من أصيب بفيروس "كورونا" سابقًا ويرغب في أخذ اللقاح الانتظار 90 يومًا قبل التطعيم، كي تقل الأجسام المضادة التي أنتجها جسمه أثناء إصابته بالعدوى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "صحة الشرقية": دول العالم ستطالب بشهادة تطعيم ‫"كورونا" قبل السفر
سبق

كشف مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن دول العالم أجمع ستطالب المسافرين بشهادة تطعيم "‫كورونا" قبل السفر.

وقال في تصريحات لـ"الإخبارية" عن وجوب التطعيم للسفر : نعتقد أن دولاً في العالم ستطالب المسافرين بأخذ التطعيم والحصول على شهادة دولية بذلك كشرط للسفر، وهذا متوقع أن يحدث، وفيه حث على وجوب أخذ اللقاح.

وكشف "العريفي" أن مركز لقاح "كورونا" بالمنطقة الشرقية مجهز لاستيعاب 12 ألف شخص في اليوم، ويعمل به حاليًّا 250 من الكادر الطبي والممارسين الصحيين، على فترتين، وهي أعداد قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة لذلك.

وعن أعداد مَن تلقوا اللقاح منذ تدشين المركز منذ ثلاثة أيام، أشار إلى أن الرقم تجاوز ألف شخص من المواطنين والمقيمين.

وعن توزيع المقيمين على مراحل التطعيم والذين تبلغ نسبتهم 40٪ من سكان المنطقة الشرقية وأغلبهم أقل من 65 عامًا وهم بصحة جيدة، قال "العريفي": معايير وشروط تعاطي اللقاح تنطبق على الجميع، ولا تفرقة بين المواطن والمقيم في تلقي اللقاحات.

وأضاف: ينبغي على من أصيب بفيروس "كورونا" سابقًا ويرغب في أخذ اللقاح الانتظار 90 يومًا قبل التطعيم، كي تقل الأجسام المضادة التي أنتجها جسمه أثناء إصابته بالعدوى.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
06:00 PM

مدير "صحة الشرقية": دول العالم ستطالب بشهادة تطعيم ‫"كورونا" قبل السفر

أفاد أن مركز لقاح "كورونا" بالمنطقة مُجهّز لاستيعاب 12 ألف شخص يوميًّا

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,231

كشف مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن دول العالم أجمع ستطالب المسافرين بشهادة تطعيم "‫كورونا" قبل السفر.

وقال في تصريحات لـ"الإخبارية" عن وجوب التطعيم للسفر : نعتقد أن دولاً في العالم ستطالب المسافرين بأخذ التطعيم والحصول على شهادة دولية بذلك كشرط للسفر، وهذا متوقع أن يحدث، وفيه حث على وجوب أخذ اللقاح.

وكشف "العريفي" أن مركز لقاح "كورونا" بالمنطقة الشرقية مجهز لاستيعاب 12 ألف شخص في اليوم، ويعمل به حاليًّا 250 من الكادر الطبي والممارسين الصحيين، على فترتين، وهي أعداد قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة لذلك.

وعن أعداد مَن تلقوا اللقاح منذ تدشين المركز منذ ثلاثة أيام، أشار إلى أن الرقم تجاوز ألف شخص من المواطنين والمقيمين.

وعن توزيع المقيمين على مراحل التطعيم والذين تبلغ نسبتهم 40٪ من سكان المنطقة الشرقية وأغلبهم أقل من 65 عامًا وهم بصحة جيدة، قال "العريفي": معايير وشروط تعاطي اللقاح تنطبق على الجميع، ولا تفرقة بين المواطن والمقيم في تلقي اللقاحات.

وأضاف: ينبغي على من أصيب بفيروس "كورونا" سابقًا ويرغب في أخذ اللقاح الانتظار 90 يومًا قبل التطعيم، كي تقل الأجسام المضادة التي أنتجها جسمه أثناء إصابته بالعدوى.

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