دمشق تعلن مقتل شخصين وجرح 6: "استهداف مُعاد"

قالت: قُرب السفارة اللبنانية بحي المزة غربية بالعاصمة

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، الثلاثاء: إن شخصين قُتِلا، وأصيب 6 آخرون، في حصيلة أوّلية؛ جراء ما وصفته بـ"استهداف مُعاد" قُرب مقر السفارة اللبنانية في دمشق.

وأوردت الوكالة في نبأ عاجل على موقعها، أن قصفًا استهدف مبنى قرب مقر السفارة اللبنانية بحي المزة غربية بالعاصمة السورية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كانت الوكالة قد تحدّثت في وقت سابق عن أن الجيش استهدف "هدفًا معاديًا" في سماء داريا غرب دمشق.

وعادة ما تشير دمشق بمصطلح "هدف معادٍ" إلى طائرات إسرائيلية دأبت على قصف مواقع داخل سوريا خلال السنوات الماضية.