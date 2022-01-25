نوّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ إلى أنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة "المرحلة الثانية" لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق "المدينة المنوّرة - ينبع السريع"، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1443/6/22هـ.

"المرور": تشغيل تحويلة ثاني مراحل تقاطع الدائري 3 مع "المدينة - ينبع السريع" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-25 نوّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ إلى أنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة "المرحلة الثانية" لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق "المدينة المنوّرة - ينبع السريع"، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1443/6/22هـ. أوضح ذلك الحساب الرسمي للمرور على "تويتر"، وأضاف: "وذلك حسب المخطط المرفق".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 09:15 AM

"المرور": تشغيل تحويلة ثاني مراحل تقاطع الدائري 3 مع "المدينة - ينبع السريع" تنويه بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة.. "ابتداءً من اليوم وحسب المخطط"





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نوّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ إلى أنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة "المرحلة الثانية" لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق "المدينة المنوّرة - ينبع السريع"، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1443/6/22هـ.

أوضح ذلك الحساب الرسمي للمرور على "تويتر"، وأضاف: "وذلك حسب المخطط المرفق".