سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10969 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 19 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 30.18 نقطة ليقفل عند مستوى 10969.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليار ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 305 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 379 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، ووفرة، والتطويرية الغذائية، وجبسكو، ومسك، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وشركة الاتصلات السعودية، والمراكز، والأهلي للتكافل، وعناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.49%.

فيما كانت أسهم شركات، الاتصلات السعودية، ودار الأركان، ومتطورة، وإعمار، وزجاج، الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات، الاتصالات السعودية، ومجموعة تداول، ومتطورة، والراجحي، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 391.88 نقطة ليقفل عند مستوى 23986.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 97.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1000 سهم تقاسمتها 4314 صفقة.