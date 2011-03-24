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السودان يوافق على وساطة الإمارات في نزاعه الحدودي مع إثيوبيا وسد النهضة

تصاعد حدة التوترات في منطقة الفشقة

وافق مجلس الوزراء السوداني، اليوم (الثلاثاء)، على وساطة الإمارات في النزاع الحدودي مع إثيوبيا وسد النهضة.

وذكر وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، أن المجلس أيد اقتراحاً بوساطة الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وفقاً لـ"رويترز".

وتصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة في حين وصلت المحادثات حول تشغيل سد النهضة إلى طريق مسدود.

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السودان يوافق على وساطة الإمارات في نزاعه الحدودي مع إثيوبيا وسد النهضة
سبق

وافق مجلس الوزراء السوداني، اليوم (الثلاثاء)، على وساطة الإمارات في النزاع الحدودي مع إثيوبيا وسد النهضة.

وذكر وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، أن المجلس أيد اقتراحاً بوساطة الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وفقاً لـ"رويترز".

وتصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة في حين وصلت المحادثات حول تشغيل سد النهضة إلى طريق مسدود.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:52 PM

السودان يوافق على وساطة الإمارات في نزاعه الحدودي مع إثيوبيا وسد النهضة

تصاعد حدة التوترات في منطقة الفشقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الوزراء السوداني، اليوم (الثلاثاء)، على وساطة الإمارات في النزاع الحدودي مع إثيوبيا وسد النهضة.

وذكر وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، أن المجلس أيد اقتراحاً بوساطة الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وفقاً لـ"رويترز".

وتصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة في حين وصلت المحادثات حول تشغيل سد النهضة إلى طريق مسدود.

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