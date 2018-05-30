" جيوفينكو" يقترب من إعلان الرحيل عن الهلال

اقترب لاعب الهلال الإيطالي " جيوفينكو " من مغادرة البيت الأزرق، حيث سرت أنباء إعلاميه، أن مباراة الفيصلي هي الأخيرة للاعب مع الهلال، والتي يتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع نهايتها مساء اليوم.

وجاء إعلان الانفصال لعدم مشاركة اللاعب باستمرار كلاعب أساسي ( على حد قول اللاعب ) وبالتالي بات اللاعب يرغب في الرحيل من أجل أخذ فرصة اللعب أكثر في نادٍ آخر لم يكشف بعد عنه.