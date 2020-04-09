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غدًا.. أرامكو تعلن المراجعة الدورية لأسعار البنزين لشهر أبريل والتوقعات تشير إلى الانخفاض

تذكر "سبق" أن شركة أرامكو السعودي ستعلن يوم غد، المراجعة الشهرية لأسعار البنزين للشهر الميلادي الحالي؛ وذلك عبر موقعها الرسمي https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى نزول الأسعار وفقًا للتغيرات العالمية التي شهدها العالم في أسعار النفط العالمية.

وكانت أرامكو قد أعلنت في وقت سابق أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلًا من ربع سنوية، ويكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

يُذكر أن ملاك المحطات مُلزمون بمواكبة المراجعة الشهرية لأسعار الوقود عبر متابعة الأسعار من خلال موقع شركة "أرامكو" بشكل شهري، وعكسها على شاشات الأسعار في المحطات بشكل مباشر؛ تحسبًا للحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية للأسعار وفق الاشتراطات، وتعديل الأسعار بشكل فوري؛ تزامنًا مع المراجعة الشهرية حيث سيكون هناك كذلك جولات رقابية من قِبَل وزارة التجارة؛ للتأكد من تطبيق الأسعار المحدثة.

أرامكو السعودية أسعار البنزين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. أرامكو تعلن المراجعة الدورية لأسعار البنزين لشهر أبريل والتوقعات تشير إلى الانخفاض
سبق

تذكر "سبق" أن شركة أرامكو السعودي ستعلن يوم غد، المراجعة الشهرية لأسعار البنزين للشهر الميلادي الحالي؛ وذلك عبر موقعها الرسمي https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى نزول الأسعار وفقًا للتغيرات العالمية التي شهدها العالم في أسعار النفط العالمية.

وكانت أرامكو قد أعلنت في وقت سابق أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلًا من ربع سنوية، ويكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

يُذكر أن ملاك المحطات مُلزمون بمواكبة المراجعة الشهرية لأسعار الوقود عبر متابعة الأسعار من خلال موقع شركة "أرامكو" بشكل شهري، وعكسها على شاشات الأسعار في المحطات بشكل مباشر؛ تحسبًا للحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية للأسعار وفق الاشتراطات، وتعديل الأسعار بشكل فوري؛ تزامنًا مع المراجعة الشهرية حيث سيكون هناك كذلك جولات رقابية من قِبَل وزارة التجارة؛ للتأكد من تطبيق الأسعار المحدثة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:42 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:37 PM

غدًا.. أرامكو تعلن المراجعة الدورية لأسعار البنزين لشهر أبريل والتوقعات تشير إلى الانخفاض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
31
41,215

تذكر "سبق" أن شركة أرامكو السعودي ستعلن يوم غد، المراجعة الشهرية لأسعار البنزين للشهر الميلادي الحالي؛ وذلك عبر موقعها الرسمي https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى نزول الأسعار وفقًا للتغيرات العالمية التي شهدها العالم في أسعار النفط العالمية.

وكانت أرامكو قد أعلنت في وقت سابق أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلًا من ربع سنوية، ويكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

يُذكر أن ملاك المحطات مُلزمون بمواكبة المراجعة الشهرية لأسعار الوقود عبر متابعة الأسعار من خلال موقع شركة "أرامكو" بشكل شهري، وعكسها على شاشات الأسعار في المحطات بشكل مباشر؛ تحسبًا للحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية للأسعار وفق الاشتراطات، وتعديل الأسعار بشكل فوري؛ تزامنًا مع المراجعة الشهرية حيث سيكون هناك كذلك جولات رقابية من قِبَل وزارة التجارة؛ للتأكد من تطبيق الأسعار المحدثة.

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