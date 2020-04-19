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"أمير الشمالية "يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات الإفطار في رمضان

طالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمساكن العمالة للوقاية من كورونا

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار توزيعها في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب أمير المنطقة بتأمين وجبات إفطار الصائم للعمالة في السكن المخصص لهم بشكل فردي وتقديم السلال الغذائية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال مبادرة "عينين برأس" والتي يتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تحت إشراف إمارة المنطقة.

الحدود الشمالية أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد شهر رمضان إفطار صائم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمير الشمالية "يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات الإفطار في رمضان
سبق

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار توزيعها في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب أمير المنطقة بتأمين وجبات إفطار الصائم للعمالة في السكن المخصص لهم بشكل فردي وتقديم السلال الغذائية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال مبادرة "عينين برأس" والتي يتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تحت إشراف إمارة المنطقة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:49 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:46 PM

"أمير الشمالية "يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات الإفطار في رمضان

طالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمساكن العمالة للوقاية من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار توزيعها في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب أمير المنطقة بتأمين وجبات إفطار الصائم للعمالة في السكن المخصص لهم بشكل فردي وتقديم السلال الغذائية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال مبادرة "عينين برأس" والتي يتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تحت إشراف إمارة المنطقة.

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