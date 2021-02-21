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الشؤون الحكومية بـ "كاوست" تحصد جائزتين على مستوى الخليج

ضمن جهودها في تطوير بيئة العمل والأنظمة الداخلية

حصلت إدارة الشؤون الحكومية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" على الجائزة الذهبية والفضية من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي GCXA’21 وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاتها العديدة السابقة، حيث نالت الجائزة الذهبية في فئة "مشاركة الموظفين وإسعادهم"، بينما حصدت الجائزة الفضية في فئة "الموظفون ركيزة العمل".

وشاركت في دورة الجائزة لهذا العام، العديد من المؤسسات الكبرى مثل HSBC وDHL ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، والجمارك السعودية وتمكين وبنك أبوظبي التجاري وغيرها.

يذكر أن إدارة الشؤون الحكومية في "كاوست" تهدف إلى التحسين المستمر لتجربة خدمة العملاء، وقياس الأداء والبرامج مع أفضل المنظمات الإقليمية والدولية.

وتم اختيار الفئتين وتقديمهما للجائزة بناء على مبادرة تطوير رأس المال البشري والتي تدار من وحدة إدارة العمليات في قسم الشؤون الحكومية؛ حيث تركز هذه المبادرة على التعليم والتطوير واللياقة البدنية والرفاهية والسعادة للموظفين.

وعبر نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان، عن اعتزازه الشديد بفوز إدارته بالجائزتين، مؤكداً أن هذا التتويج يأتي لتعزيز مكانة جامعة كاوست عالمياً، وأنها لا تمضي قدماً في مجالات الأبحاث والكشوفات العلمية وحسب، بل كذلك تحقق صدارة عالمية في مجال بيئة العمل والأنظمة الداخلية وتحقيق أقصى درجات الرفاهية للموظفين.

واختتم "الثنيان" تصريحه بقوله: "طموحاتنا للتطوير لا سقف لها ومهما كانت هاتان الجائزتان مهمتين وشهادتهما مقدرة عندنا، إلا أننا لن نتوقف ولن نركن للرضى عما قدمنا، بل سوف نعمل دوماً على تطوير إمكاناتنا وتعزيز قدراتنا من أجل بيئة دائماً تسعى لأن تكون الأفضل".

وكانت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، قد حازت أخيراً على الجائزة الفضية ضمن فعاليات توزيع جوائز ستيفي في الشرق الأوسط في نسختها الأولى وذلك في 25 أغسطس لعام ٢٠٢٠، والتي أقيمت تحت رعاية غرفة تجارة رأس الخيمة؛ حيث تُقدَّم الجائزة للأعمال والمشاريع الريادية على مستوى دول العالم، وقد نالت الجائزة مكانتها وشهرتها، نظراً إلى آلية الاختيار الموضوعية، والمحكمين الحياديين، والخبراء المختصين، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشؤون الحكومية بـ "كاوست" تحصد جائزتين على مستوى الخليج
سبق

حصلت إدارة الشؤون الحكومية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" على الجائزة الذهبية والفضية من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي GCXA’21 وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاتها العديدة السابقة، حيث نالت الجائزة الذهبية في فئة "مشاركة الموظفين وإسعادهم"، بينما حصدت الجائزة الفضية في فئة "الموظفون ركيزة العمل".

وشاركت في دورة الجائزة لهذا العام، العديد من المؤسسات الكبرى مثل HSBC وDHL ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، والجمارك السعودية وتمكين وبنك أبوظبي التجاري وغيرها.

يذكر أن إدارة الشؤون الحكومية في "كاوست" تهدف إلى التحسين المستمر لتجربة خدمة العملاء، وقياس الأداء والبرامج مع أفضل المنظمات الإقليمية والدولية.

وتم اختيار الفئتين وتقديمهما للجائزة بناء على مبادرة تطوير رأس المال البشري والتي تدار من وحدة إدارة العمليات في قسم الشؤون الحكومية؛ حيث تركز هذه المبادرة على التعليم والتطوير واللياقة البدنية والرفاهية والسعادة للموظفين.

وعبر نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان، عن اعتزازه الشديد بفوز إدارته بالجائزتين، مؤكداً أن هذا التتويج يأتي لتعزيز مكانة جامعة كاوست عالمياً، وأنها لا تمضي قدماً في مجالات الأبحاث والكشوفات العلمية وحسب، بل كذلك تحقق صدارة عالمية في مجال بيئة العمل والأنظمة الداخلية وتحقيق أقصى درجات الرفاهية للموظفين.

واختتم "الثنيان" تصريحه بقوله: "طموحاتنا للتطوير لا سقف لها ومهما كانت هاتان الجائزتان مهمتين وشهادتهما مقدرة عندنا، إلا أننا لن نتوقف ولن نركن للرضى عما قدمنا، بل سوف نعمل دوماً على تطوير إمكاناتنا وتعزيز قدراتنا من أجل بيئة دائماً تسعى لأن تكون الأفضل".

وكانت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، قد حازت أخيراً على الجائزة الفضية ضمن فعاليات توزيع جوائز ستيفي في الشرق الأوسط في نسختها الأولى وذلك في 25 أغسطس لعام ٢٠٢٠، والتي أقيمت تحت رعاية غرفة تجارة رأس الخيمة؛ حيث تُقدَّم الجائزة للأعمال والمشاريع الريادية على مستوى دول العالم، وقد نالت الجائزة مكانتها وشهرتها، نظراً إلى آلية الاختيار الموضوعية، والمحكمين الحياديين، والخبراء المختصين، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
07:53 PM

الشؤون الحكومية بـ "كاوست" تحصد جائزتين على مستوى الخليج

ضمن جهودها في تطوير بيئة العمل والأنظمة الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصلت إدارة الشؤون الحكومية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" على الجائزة الذهبية والفضية من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي GCXA’21 وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاتها العديدة السابقة، حيث نالت الجائزة الذهبية في فئة "مشاركة الموظفين وإسعادهم"، بينما حصدت الجائزة الفضية في فئة "الموظفون ركيزة العمل".

وشاركت في دورة الجائزة لهذا العام، العديد من المؤسسات الكبرى مثل HSBC وDHL ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، والجمارك السعودية وتمكين وبنك أبوظبي التجاري وغيرها.

يذكر أن إدارة الشؤون الحكومية في "كاوست" تهدف إلى التحسين المستمر لتجربة خدمة العملاء، وقياس الأداء والبرامج مع أفضل المنظمات الإقليمية والدولية.

وتم اختيار الفئتين وتقديمهما للجائزة بناء على مبادرة تطوير رأس المال البشري والتي تدار من وحدة إدارة العمليات في قسم الشؤون الحكومية؛ حيث تركز هذه المبادرة على التعليم والتطوير واللياقة البدنية والرفاهية والسعادة للموظفين.

وعبر نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان، عن اعتزازه الشديد بفوز إدارته بالجائزتين، مؤكداً أن هذا التتويج يأتي لتعزيز مكانة جامعة كاوست عالمياً، وأنها لا تمضي قدماً في مجالات الأبحاث والكشوفات العلمية وحسب، بل كذلك تحقق صدارة عالمية في مجال بيئة العمل والأنظمة الداخلية وتحقيق أقصى درجات الرفاهية للموظفين.

واختتم "الثنيان" تصريحه بقوله: "طموحاتنا للتطوير لا سقف لها ومهما كانت هاتان الجائزتان مهمتين وشهادتهما مقدرة عندنا، إلا أننا لن نتوقف ولن نركن للرضى عما قدمنا، بل سوف نعمل دوماً على تطوير إمكاناتنا وتعزيز قدراتنا من أجل بيئة دائماً تسعى لأن تكون الأفضل".

وكانت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، قد حازت أخيراً على الجائزة الفضية ضمن فعاليات توزيع جوائز ستيفي في الشرق الأوسط في نسختها الأولى وذلك في 25 أغسطس لعام ٢٠٢٠، والتي أقيمت تحت رعاية غرفة تجارة رأس الخيمة؛ حيث تُقدَّم الجائزة للأعمال والمشاريع الريادية على مستوى دول العالم، وقد نالت الجائزة مكانتها وشهرتها، نظراً إلى آلية الاختيار الموضوعية، والمحكمين الحياديين، والخبراء المختصين، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات.

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