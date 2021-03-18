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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 99 مستوطناً بينهم 43 طالباً تلمودياً اقتحموا باحات "الأقصى"،

ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 99 مستوطناً بينهم 43 طالباً تلمودياً اقتحموا باحات "الأقصى"،

ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
05:13 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 99 مستوطناً بينهم 43 طالباً تلمودياً اقتحموا باحات "الأقصى"،

ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

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