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متحدث "الصحة": #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة

الوزارة أكدت أمس أنها لاتزال ترصد ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة

دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ إلى الحرص على أخذ لقاح كورونا.

ونقلت "الإخبارية"، اليوم، عن العبدالعالي؛ قوله: #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة، وبمشيئة الله خطواتنا معاً حياة.

وكانت "الصحة" قد قالت في تقريرها، أمس، إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

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متحدث "الصحة": #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة
سبق

دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ إلى الحرص على أخذ لقاح كورونا.

ونقلت "الإخبارية"، اليوم، عن العبدالعالي؛ قوله: #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة، وبمشيئة الله خطواتنا معاً حياة.

وكانت "الصحة" قد قالت في تقريرها، أمس، إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
11:14 AM

متحدث "الصحة": #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة

الوزارة أكدت أمس أنها لاتزال ترصد ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,113

دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ إلى الحرص على أخذ لقاح كورونا.

ونقلت "الإخبارية"، اليوم، عن العبدالعالي؛ قوله: #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة، وبمشيئة الله خطواتنا معاً حياة.

وكانت "الصحة" قد قالت في تقريرها، أمس، إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

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