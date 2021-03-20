وكانت "الصحة" قد قالت في تقريرها، أمس، إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

ونقلت "الإخبارية"، اليوم، عن العبدالعالي؛ قوله: #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة، وبمشيئة الله خطواتنا معاً حياة.

متحدث "الصحة": #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-20 دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ إلى الحرص على أخذ لقاح كورونا. ونقلت "الإخبارية"، اليوم، عن العبدالعالي؛ قوله: #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة، وبمشيئة الله خطواتنا معاً حياة. وكانت "الصحة" قد قالت في تقريرها، أمس، إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442 11:14 AM

متحدث "الصحة": #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة الوزارة أكدت أمس أنها لاتزال ترصد ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة





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دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ إلى الحرص على أخذ لقاح كورونا.

ونقلت "الإخبارية"، اليوم، عن العبدالعالي؛ قوله: #خذ_الخطوة خذ اللقاح الخطوة أمان ومناعة وصحة وسلامة، وبمشيئة الله خطواتنا معاً حياة.

وكانت "الصحة" قد قالت في تقريرها، أمس، إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.