بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل"

تتميز بخصائص تقنية وتفاعلية تعدُّ الأحدث في مجال تصميم المواقع وتشغيلها

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.



و‏تستعرض المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.



و‏تتميز المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل بخصائص تقنية وتفاعلية، تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، وتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة، تسهل التصفح والاطلاع على المحتوى.



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