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أمير حائل يوجِّه بتكامل الجهود لعودة آمنة لطلاب "الابتدائي ورياض الأطفال"

وجَّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بضرورة تكامل الجهود أمنيًّا وصحيًّا وتعليميًّا بين الإدارات الأمنية والإدارات الخدمية والتعليمية بالمنطقة، وذلك مع استقبال طلاب وطالبات جميع مدارس التعليم، خاصة مع العودة الحضورية لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمنطقة غدًا الأحد الموافق 23 يناير 2022، بعد غياب دام عامين كاملين للدراسة حضوريًّا، وتحويلها إلى دراسة عن بُعد.

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أمير حائل يوجِّه بتكامل الجهود لعودة آمنة لطلاب "الابتدائي ورياض الأطفال"
سبق

وجَّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بضرورة تكامل الجهود أمنيًّا وصحيًّا وتعليميًّا بين الإدارات الأمنية والإدارات الخدمية والتعليمية بالمنطقة، وذلك مع استقبال طلاب وطالبات جميع مدارس التعليم، خاصة مع العودة الحضورية لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمنطقة غدًا الأحد الموافق 23 يناير 2022، بعد غياب دام عامين كاملين للدراسة حضوريًّا، وتحويلها إلى دراسة عن بُعد.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
09:06 PM

أمير حائل يوجِّه بتكامل الجهود لعودة آمنة لطلاب "الابتدائي ورياض الأطفال"

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خالد السليمي - حائل
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وجَّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بضرورة تكامل الجهود أمنيًّا وصحيًّا وتعليميًّا بين الإدارات الأمنية والإدارات الخدمية والتعليمية بالمنطقة، وذلك مع استقبال طلاب وطالبات جميع مدارس التعليم، خاصة مع العودة الحضورية لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمنطقة غدًا الأحد الموافق 23 يناير 2022، بعد غياب دام عامين كاملين للدراسة حضوريًّا، وتحويلها إلى دراسة عن بُعد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,808
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

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