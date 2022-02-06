النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لاعب الاتحاد "المغربي" حمدالله يهدي منزلاً لعائلة الطفل ريان

أعلن مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المغربي عبد الرزاق حمدالله، عن تقديمه "منزلاً مجهزًا بالكامل" لأسرة الطفل المغربي ريان الذي توفي بعدما سقط في بئر، في واقعة جذبت اهتمامًا كبيرًا للعالم خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حمد الله على حسابه في موقع "انستغرام" اليوم الأحد : "حمدنا الله وشكرناه على كل شيء، أخذ ريان وهو أحن به منّا وأولى به منّا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 31 عامًا: "قررت باسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته، وأهديهم منزلاً مجهزًا بالكامل، ونسأل الله أن يتقبل منّا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين".

وسقط ريان أورام البالغ عمره 5 سنوات في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون في المغرب يوم الثلاثاء الماضي، مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام كثيرين داخل البلاد وخارجها.

وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال جثة ريان في وقت متأخر من السبت بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر وبعد عملية معقدة لفتح نفق أفقي إلى البئر.

وحث حمدالله، هداف النصر الذي انتقل أخيرًا إلى الاتحاد في السعودية، كل من يستطيع مساعدة أسرة ريان من "الممثلين والمغنيين والرياضيين والمسؤولين والمشهورين".

الاتحاد عبد الرزاق حمدالله ريان المغرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لاعب الاتحاد "المغربي" حمدالله يهدي منزلاً لعائلة الطفل ريان
سبق

أعلن مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المغربي عبد الرزاق حمدالله، عن تقديمه "منزلاً مجهزًا بالكامل" لأسرة الطفل المغربي ريان الذي توفي بعدما سقط في بئر، في واقعة جذبت اهتمامًا كبيرًا للعالم خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حمد الله على حسابه في موقع "انستغرام" اليوم الأحد : "حمدنا الله وشكرناه على كل شيء، أخذ ريان وهو أحن به منّا وأولى به منّا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 31 عامًا: "قررت باسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته، وأهديهم منزلاً مجهزًا بالكامل، ونسأل الله أن يتقبل منّا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين".

وسقط ريان أورام البالغ عمره 5 سنوات في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون في المغرب يوم الثلاثاء الماضي، مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام كثيرين داخل البلاد وخارجها.

وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال جثة ريان في وقت متأخر من السبت بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر وبعد عملية معقدة لفتح نفق أفقي إلى البئر.

وحث حمدالله، هداف النصر الذي انتقل أخيرًا إلى الاتحاد في السعودية، كل من يستطيع مساعدة أسرة ريان من "الممثلين والمغنيين والرياضيين والمسؤولين والمشهورين".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:40 PM

لاعب الاتحاد "المغربي" حمدالله يهدي منزلاً لعائلة الطفل ريان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
5
8,421

أعلن مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المغربي عبد الرزاق حمدالله، عن تقديمه "منزلاً مجهزًا بالكامل" لأسرة الطفل المغربي ريان الذي توفي بعدما سقط في بئر، في واقعة جذبت اهتمامًا كبيرًا للعالم خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حمد الله على حسابه في موقع "انستغرام" اليوم الأحد : "حمدنا الله وشكرناه على كل شيء، أخذ ريان وهو أحن به منّا وأولى به منّا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 31 عامًا: "قررت باسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته، وأهديهم منزلاً مجهزًا بالكامل، ونسأل الله أن يتقبل منّا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين".

وسقط ريان أورام البالغ عمره 5 سنوات في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون في المغرب يوم الثلاثاء الماضي، مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام كثيرين داخل البلاد وخارجها.

وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال جثة ريان في وقت متأخر من السبت بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر وبعد عملية معقدة لفتح نفق أفقي إلى البئر.

وحث حمدالله، هداف النصر الذي انتقل أخيرًا إلى الاتحاد في السعودية، كل من يستطيع مساعدة أسرة ريان من "الممثلين والمغنيين والرياضيين والمسؤولين والمشهورين".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,412
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,259
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,977
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,028

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة