المغرب: 54 إصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء ترتفع إلى 5223

استقر عدد الوفيات عند 202 حالة لليوم الرابع على التوالي

أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 7697، فيما استقر عدد الوفيات عند 202 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 5223 بعد تعافي 28 شخصاً.