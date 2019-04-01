"كفاءة": 40% نسبة التوفير في المستوى الأخضر للمكيفات

مختصون: فترة توقفها عن العمل تزيد من الترسبات واستهلاك الطاقة

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن المكيفات ذات المستوى الأخضر توفر 40%، حيث ستتوفر الأجهزة بأنواعها حاملة بطاقة "كفاءة" بشكلها الجديد بالمستويات بدلاً من النجوم.

وبيّن مختصون في كفاءة الطاقة ضرورة عمل الصيانة الدورية للأجهزة الاسبليت أو الشباك أو التكييف المركزي؛ وذلك لسلامة الأجهزة وعملها وفقاً للاستهلاك المنشود، موضحين في الوقت ذاته أهمية قراءة ملصق البطاقة الذي يحتوي على كل التفاصيل المخصصة للجهاز.

وأكدوا أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف، مما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها. لافتين إلى أن هناك العديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة، خصوصاً وأن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكاً للطاقة بالمنازل.

وحدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" 4 أسباب جوهرية دعت لتغيير بطاقة كفاءة الأجهزة المنزلية من النجوم إلى المستويات، وستبدأ الأسواق المحلية ومنافذ البيع في التطبيق الإلزامي للبطاقة الجديدة ابتداءً من شهر سبتمبر للعام القادم 2019م، حيث تصبح أمام المستهلك بالمستويات على الشكل التالي "أ، ب، ج، د، هـ، و، ز".

وتتمحور الأهداف في هذه الجوانب: تسهيل قراءة البطاقة، والتوافق مع الممارسات الدولية، ورفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وتوحيد هوية بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات.