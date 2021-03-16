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"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 2.018 إصابة جديدة بكورونا

مجموع الحالات يبلغ 430.313 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عن تسجيل 2،018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 430.313 حالة.

وأوضحت في بيان لها وفاة أربع حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1.406 حالات.

وأشارت إلى شفاء 2651 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255.304 حالات.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 2.018 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عن تسجيل 2،018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 430.313 حالة.

وأوضحت في بيان لها وفاة أربع حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1.406 حالات.

وأشارت إلى شفاء 2651 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255.304 حالات.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
03:38 PM

الإمارات: 2.018 إصابة جديدة بكورونا

مجموع الحالات يبلغ 430.313 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عن تسجيل 2،018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 430.313 حالة.

وأوضحت في بيان لها وفاة أربع حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1.406 حالات.

وأشارت إلى شفاء 2651 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255.304 حالات.

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