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"تقنية تبوك" تكرم الحاصلين على جائزة التفوق العلمي

منحت الدورع وشهادات التقدير لـ 39 متدرباً وخريجاً

أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد حفلاً تكريمياً لخريجيها الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي، والمتدربين ( المستمرين ) المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.

جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور الدكتور عياش العنزي رئيس قسم التوجيه والإرشاد، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب ،والمتدربين المحتفى بهم.

وقال عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي إن تكريم المتدربين يلبي مطلباً تربوياً ونفسياً وأسرياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد والكلية سوف تحرص دائماً على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبث روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنياً أن يقتدوا بهم زملائهم المتدربين وأن يسيروا على دربهم وذلك لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.

وصرح رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي أن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة، وأن من أهم مقومات التفوق والتميز، تحديد الأهداف وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائماً بكثرة البحث والقراءة والإطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.

وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة ( 4 ) متدربين كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 35 متدرباً توزعوا على اثني عشر تخصصاً وهي كالتالي ( الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة ،التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية ).

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"تقنية تبوك" تكرم الحاصلين على جائزة التفوق العلمي
سبق

أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد حفلاً تكريمياً لخريجيها الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي، والمتدربين ( المستمرين ) المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.

جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور الدكتور عياش العنزي رئيس قسم التوجيه والإرشاد، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب ،والمتدربين المحتفى بهم.

وقال عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي إن تكريم المتدربين يلبي مطلباً تربوياً ونفسياً وأسرياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد والكلية سوف تحرص دائماً على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبث روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنياً أن يقتدوا بهم زملائهم المتدربين وأن يسيروا على دربهم وذلك لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.

وصرح رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي أن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة، وأن من أهم مقومات التفوق والتميز، تحديد الأهداف وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائماً بكثرة البحث والقراءة والإطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.

وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة ( 4 ) متدربين كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 35 متدرباً توزعوا على اثني عشر تخصصاً وهي كالتالي ( الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة ،التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية ).

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
08:33 PM

"تقنية تبوك" تكرم الحاصلين على جائزة التفوق العلمي

منحت الدورع وشهادات التقدير لـ 39 متدرباً وخريجاً

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نواف الغضوري - تبوك
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أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد حفلاً تكريمياً لخريجيها الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي، والمتدربين ( المستمرين ) المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.

جاء ذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور الدكتور عياش العنزي رئيس قسم التوجيه والإرشاد، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب ،والمتدربين المحتفى بهم.

وقال عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي إن تكريم المتدربين يلبي مطلباً تربوياً ونفسياً وأسرياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد والكلية سوف تحرص دائماً على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبث روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنياً أن يقتدوا بهم زملائهم المتدربين وأن يسيروا على دربهم وذلك لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.

وصرح رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي أن المتفوقين في كل مجتمع هم ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة، وأن من أهم مقومات التفوق والتميز، تحديد الأهداف وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائماً بكثرة البحث والقراءة والإطلاع، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.

وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير وبلغ عدد المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة ( 4 ) متدربين كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 35 متدرباً توزعوا على اثني عشر تخصصاً وهي كالتالي ( الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة ،التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية ).

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