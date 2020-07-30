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أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية وتساقط البَرَد على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها المصاحبة شبه انعدامٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدامٍ في الرؤية، على محافظات: الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية وتساقط البَرَد على منطقة عسير
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدامٍ في الرؤية، على محافظات: الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
01:18 PM

أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية وتساقط البَرَد على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها المصاحبة شبه انعدامٍ في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدامٍ في الرؤية، على محافظات: الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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