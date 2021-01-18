النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإرياني" يدين تدمير ميليشيا الحوثي قصر السخنة التاريخي بالحديدة

أشار إلى أنه يُعدُّ من أهم المعالم الأثرية وقِبلة للسياحة العلاجية باليمن

دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وتفصيلاً، قال الوزير الإرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس: "إن ميليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة الذي يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة، وقِبلة للسياحة العلاجية في اليمن، على الطريقة الداعشية".

وأضاف الإرياني: "إن قيام ميليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجّرت قلعة ميدي التاريخية، وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في منطقة زبيد وباجل والزيدية والزهرة بالمحافظة إلى أماكن للتدريب، وتخزين الأسلحة، وثكنات عسكرية، ومعتقلات للمناهضين لانقلابها، والرافضين لسياساتها العبثية".

وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، إدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي على المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، ومقومات السياحة اليمنية، والتدخُّل لحمايتها بوصفها جزءًا من التراث الإنساني.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الإرياني" يدين تدمير ميليشيا الحوثي قصر السخنة التاريخي بالحديدة
سبق

دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وتفصيلاً، قال الوزير الإرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس: "إن ميليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة الذي يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة، وقِبلة للسياحة العلاجية في اليمن، على الطريقة الداعشية".

وأضاف الإرياني: "إن قيام ميليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجّرت قلعة ميدي التاريخية، وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في منطقة زبيد وباجل والزيدية والزهرة بالمحافظة إلى أماكن للتدريب، وتخزين الأسلحة، وثكنات عسكرية، ومعتقلات للمناهضين لانقلابها، والرافضين لسياساتها العبثية".

وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، إدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي على المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، ومقومات السياحة اليمنية، والتدخُّل لحمايتها بوصفها جزءًا من التراث الإنساني.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:24 AM

"الإرياني" يدين تدمير ميليشيا الحوثي قصر السخنة التاريخي بالحديدة

أشار إلى أنه يُعدُّ من أهم المعالم الأثرية وقِبلة للسياحة العلاجية باليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
66

دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وتفصيلاً، قال الوزير الإرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس: "إن ميليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة الذي يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة، وقِبلة للسياحة العلاجية في اليمن، على الطريقة الداعشية".

وأضاف الإرياني: "إن قيام ميليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجّرت قلعة ميدي التاريخية، وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في منطقة زبيد وباجل والزيدية والزهرة بالمحافظة إلى أماكن للتدريب، وتخزين الأسلحة، وثكنات عسكرية، ومعتقلات للمناهضين لانقلابها، والرافضين لسياساتها العبثية".

وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، إدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي على المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، ومقومات السياحة اليمنية، والتدخُّل لحمايتها بوصفها جزءًا من التراث الإنساني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,414
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,807
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة