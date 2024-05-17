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"الفهيد" يعتمد تشغيل كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة

تقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس لمواكبة احتياج سوق العمل

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، تشغيل كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة الفصل القادم؛ لتقديم برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية لمواكبة احتياج سوق العمل من الوظائف الرقمية.

وأوضح الدكتور "الفهيد" أن الكلية التقنية الرقمية للبنات في جدة تبلغ طاقتها الاستيعابية (2200) متدربة، وستقدم تخصصات من أبرزها إدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة.

وأضاف الفهيد أن الكلية التقنية الرقمية للبنات في الرياض ستقدم تخصصات نوعية من أبرزها تقنيات الويب وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، وتبلغ طاقتها الاستيعابية (1700) متدربة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفهيد" يعتمد تشغيل كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة
سبق

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، تشغيل كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة الفصل القادم؛ لتقديم برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية لمواكبة احتياج سوق العمل من الوظائف الرقمية.

وأوضح الدكتور "الفهيد" أن الكلية التقنية الرقمية للبنات في جدة تبلغ طاقتها الاستيعابية (2200) متدربة، وستقدم تخصصات من أبرزها إدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة.

وأضاف الفهيد أن الكلية التقنية الرقمية للبنات في الرياض ستقدم تخصصات نوعية من أبرزها تقنيات الويب وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، وتبلغ طاقتها الاستيعابية (1700) متدربة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:40 PM

"الفهيد" يعتمد تشغيل كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة

تقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس لمواكبة احتياج سوق العمل

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فهد الغبيوي - الرياض
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اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، تشغيل كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة الفصل القادم؛ لتقديم برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية لمواكبة احتياج سوق العمل من الوظائف الرقمية.

وأوضح الدكتور "الفهيد" أن الكلية التقنية الرقمية للبنات في جدة تبلغ طاقتها الاستيعابية (2200) متدربة، وستقدم تخصصات من أبرزها إدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة.

وأضاف الفهيد أن الكلية التقنية الرقمية للبنات في الرياض ستقدم تخصصات نوعية من أبرزها تقنيات الويب وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، وتبلغ طاقتها الاستيعابية (1700) متدربة.

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