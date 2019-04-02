شاهد.. البرق يضيء سماء الأفلاج بعد انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار
انقطع عن منازل مدينة ليلى.. وتم استخدام المولدات بمستشفى المحافظة
تشهد محافظة الأفلاج الآن هطول أمطار متوسطة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن منازل الأهالي في مدينة ليلى.
وتسببت الزوابع الرعدية التي صاحب الحالة المطرية التي شهدتها الأفلاج قبل قليل في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مدينة ليلى وشوارعها ومنازلها، وتم مباشرة عمل المولدات الاحتياطية بمستشفى الأفلاج.
شاهد.. البرق يضيء سماء الأفلاج بعد انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار
مسلّم الهواملة
سبق
2019-04-02
تشهد محافظة الأفلاج الآن هطول أمطار متوسطة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن منازل الأهالي في مدينة ليلى.
وتسببت الزوابع الرعدية التي صاحب الحالة المطرية التي شهدتها الأفلاج قبل قليل في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مدينة ليلى وشوارعها ومنازلها، وتم مباشرة عمل المولدات الاحتياطية بمستشفى الأفلاج.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
08:55 PM
شاهد.. البرق يضيء سماء الأفلاج بعد انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار
انقطع عن منازل مدينة ليلى.. وتم استخدام المولدات بمستشفى المحافظة
تشهد محافظة الأفلاج الآن هطول أمطار متوسطة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن منازل الأهالي في مدينة ليلى.
وتسببت الزوابع الرعدية التي صاحب الحالة المطرية التي شهدتها الأفلاج قبل قليل في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مدينة ليلى وشوارعها ومنازلها، وتم مباشرة عمل المولدات الاحتياطية بمستشفى الأفلاج.