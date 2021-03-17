النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مخالف وتم اتخاذ اللازم.. "العبدالعالي": ضبطنا إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا

شدد على أنه لا وجود لمنصات تحجز لذلك سوى تطبيق "صحتي"

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أنه تم ضبط مخالفة إعلان متداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وأضاف "العبدالعالي" أنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا منصة تطبيق صحتي.

كما أكد أن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع ومجانًا عبر التطبيق في كل مواقع تقديم التطعيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مخالف وتم اتخاذ اللازم.. "العبدالعالي": ضبطنا إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أنه تم ضبط مخالفة إعلان متداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وأضاف "العبدالعالي" أنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا منصة تطبيق صحتي.

كما أكد أن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع ومجانًا عبر التطبيق في كل مواقع تقديم التطعيم.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
11:12 PM

مخالف وتم اتخاذ اللازم.. "العبدالعالي": ضبطنا إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا

شدد على أنه لا وجود لمنصات تحجز لذلك سوى تطبيق "صحتي"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
2,016

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أنه تم ضبط مخالفة إعلان متداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وأضاف "العبدالعالي" أنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا منصة تطبيق صحتي.

كما أكد أن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع ومجانًا عبر التطبيق في كل مواقع تقديم التطعيم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,324
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,175
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة