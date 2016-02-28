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السفير اليمني بالرياض: "آركو" تؤدي عملاً مؤسسيًا منظمًا لخدمة الإنسانية

خلال زيارته للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر

ثمّن السفير اليمني لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني؛ إنجازات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"؛ مؤكدًا أنها تؤدي عملاً مؤسسيًا منظمًا لخدمة العمل الإنساني؛ ولديها اتجاهات واضحة للمستقبل؛ وتتعامل مع مختلف المناحي المتعلقة بأنشطتها ومهامها بشكلٍ عام.

وقال: "سعدت بزيارتي للمنظمة، والتي التقيت خلالها الأمين العام الدكتور صالح بن حمد التويجري، وأوضحت له أنه كانت لدي بعض المعلومات الطفيفة عن المنظمة، لكن كانت هذه الزيارة بالنسبة لي هي عبارة عن إضافة نوعية لمعلوماتي عن المنظمة وأنشطتها وأهدافها".

وفي رده على سؤال حول كيفية تعزيز دور الشراكة الإنسانية في توفير المساعدات المطلوبة للمتضررين من الأزمات والكوارث في بعض الدول العربية؛ من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومات ممثلة في السفارات والجهات المانحة في ظل النقص الواضح في التمويل لخدمة العمل الإنساني، قال: "بالتأكيد أن استيعاب الموضوع الإنساني في عمل الحكومات، وأيضًا الدول بشكلٍ عام يتطلب مراكز متخصصة، وللأسف هذا الأمر ما زال غائبًا في بلدان كثيرة؛ وأعتقد أن الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتنسيق مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يمكن أن يكون لها الدور الأساس في هذا المجال؛ وأعتقد أن المنظمة من خلال جهودها التي تبذلها في هذا المجال بتعزيز العلاقات مع السفارات واهتمامها بخلق علاقات مع السفراء يشكل مدخلاً أوليًا لتطوير مثل هذا الاهتمام".

وفي رده على سؤال حول الأوضاع الإنسانية في اليمن وكيفية تخفيف المعاناة الإنسانية قال: "نحن كنا دائمًا حريصين جدًا على أن نخفف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني؛ ونطمح في أن تكون كل المنظمات الدولية والإقليمية والعربية الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مواصلة عملها الإنساني، بعيدًا عن أي أهداف سياسية أو تحيزات؛ وإيصال المساعدات والإغاثة العاجلة لكل المحتاجين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

وكان السفير اليمني قام بزيارة الأمانة العامة للمنظمة اليوم الأحد 28 فبراير 2021 التقى خلالها الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ وتجول على المركز العربي للاستعداد للكوارث؛ والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني؛ ومركز التدريب والاستشارات والتدريب والتطوع؛ ومركز المعلومات والدراسات والتوثيق؛ واستمع إلى شرح وافٍ عن مهامها في خدمة العمل الإنساني.

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السفير اليمني بالرياض: "آركو" تؤدي عملاً مؤسسيًا منظمًا لخدمة الإنسانية
سبق

ثمّن السفير اليمني لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني؛ إنجازات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"؛ مؤكدًا أنها تؤدي عملاً مؤسسيًا منظمًا لخدمة العمل الإنساني؛ ولديها اتجاهات واضحة للمستقبل؛ وتتعامل مع مختلف المناحي المتعلقة بأنشطتها ومهامها بشكلٍ عام.

وقال: "سعدت بزيارتي للمنظمة، والتي التقيت خلالها الأمين العام الدكتور صالح بن حمد التويجري، وأوضحت له أنه كانت لدي بعض المعلومات الطفيفة عن المنظمة، لكن كانت هذه الزيارة بالنسبة لي هي عبارة عن إضافة نوعية لمعلوماتي عن المنظمة وأنشطتها وأهدافها".

وفي رده على سؤال حول كيفية تعزيز دور الشراكة الإنسانية في توفير المساعدات المطلوبة للمتضررين من الأزمات والكوارث في بعض الدول العربية؛ من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومات ممثلة في السفارات والجهات المانحة في ظل النقص الواضح في التمويل لخدمة العمل الإنساني، قال: "بالتأكيد أن استيعاب الموضوع الإنساني في عمل الحكومات، وأيضًا الدول بشكلٍ عام يتطلب مراكز متخصصة، وللأسف هذا الأمر ما زال غائبًا في بلدان كثيرة؛ وأعتقد أن الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتنسيق مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يمكن أن يكون لها الدور الأساس في هذا المجال؛ وأعتقد أن المنظمة من خلال جهودها التي تبذلها في هذا المجال بتعزيز العلاقات مع السفارات واهتمامها بخلق علاقات مع السفراء يشكل مدخلاً أوليًا لتطوير مثل هذا الاهتمام".

وفي رده على سؤال حول الأوضاع الإنسانية في اليمن وكيفية تخفيف المعاناة الإنسانية قال: "نحن كنا دائمًا حريصين جدًا على أن نخفف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني؛ ونطمح في أن تكون كل المنظمات الدولية والإقليمية والعربية الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مواصلة عملها الإنساني، بعيدًا عن أي أهداف سياسية أو تحيزات؛ وإيصال المساعدات والإغاثة العاجلة لكل المحتاجين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

وكان السفير اليمني قام بزيارة الأمانة العامة للمنظمة اليوم الأحد 28 فبراير 2021 التقى خلالها الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ وتجول على المركز العربي للاستعداد للكوارث؛ والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني؛ ومركز التدريب والاستشارات والتدريب والتطوع؛ ومركز المعلومات والدراسات والتوثيق؛ واستمع إلى شرح وافٍ عن مهامها في خدمة العمل الإنساني.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:52 PM

السفير اليمني بالرياض: "آركو" تؤدي عملاً مؤسسيًا منظمًا لخدمة الإنسانية

خلال زيارته للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن السفير اليمني لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني؛ إنجازات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"؛ مؤكدًا أنها تؤدي عملاً مؤسسيًا منظمًا لخدمة العمل الإنساني؛ ولديها اتجاهات واضحة للمستقبل؛ وتتعامل مع مختلف المناحي المتعلقة بأنشطتها ومهامها بشكلٍ عام.

وقال: "سعدت بزيارتي للمنظمة، والتي التقيت خلالها الأمين العام الدكتور صالح بن حمد التويجري، وأوضحت له أنه كانت لدي بعض المعلومات الطفيفة عن المنظمة، لكن كانت هذه الزيارة بالنسبة لي هي عبارة عن إضافة نوعية لمعلوماتي عن المنظمة وأنشطتها وأهدافها".

وفي رده على سؤال حول كيفية تعزيز دور الشراكة الإنسانية في توفير المساعدات المطلوبة للمتضررين من الأزمات والكوارث في بعض الدول العربية؛ من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومات ممثلة في السفارات والجهات المانحة في ظل النقص الواضح في التمويل لخدمة العمل الإنساني، قال: "بالتأكيد أن استيعاب الموضوع الإنساني في عمل الحكومات، وأيضًا الدول بشكلٍ عام يتطلب مراكز متخصصة، وللأسف هذا الأمر ما زال غائبًا في بلدان كثيرة؛ وأعتقد أن الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتنسيق مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يمكن أن يكون لها الدور الأساس في هذا المجال؛ وأعتقد أن المنظمة من خلال جهودها التي تبذلها في هذا المجال بتعزيز العلاقات مع السفارات واهتمامها بخلق علاقات مع السفراء يشكل مدخلاً أوليًا لتطوير مثل هذا الاهتمام".

وفي رده على سؤال حول الأوضاع الإنسانية في اليمن وكيفية تخفيف المعاناة الإنسانية قال: "نحن كنا دائمًا حريصين جدًا على أن نخفف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني؛ ونطمح في أن تكون كل المنظمات الدولية والإقليمية والعربية الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مواصلة عملها الإنساني، بعيدًا عن أي أهداف سياسية أو تحيزات؛ وإيصال المساعدات والإغاثة العاجلة لكل المحتاجين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

وكان السفير اليمني قام بزيارة الأمانة العامة للمنظمة اليوم الأحد 28 فبراير 2021 التقى خلالها الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ وتجول على المركز العربي للاستعداد للكوارث؛ والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني؛ ومركز التدريب والاستشارات والتدريب والتطوع؛ ومركز المعلومات والدراسات والتوثيق؛ واستمع إلى شرح وافٍ عن مهامها في خدمة العمل الإنساني.

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