"فروسية حائل" يقيم حفل سباقاته الـ11 بمسافة 1600 م

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقاته الحادي عشر على دعم نادي سباقات الخيل، وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط جميعها كانت مسافتها 1600م.

وتفصيلاً.. "لم تربح" حققه الجواد "سيف يزيد" لهاني حصيني الأسلمي، بالخيال نواف الفيروز، والمدرب عبدالله المذعور.

والشوط الثاني لمواليد 2018م كسبته "ألف الجزيرة" لمطني عبدالرحمن، بالمدرب محمود فلاح الرشيدي، والخيال سامي المطلق.

وفازت بالشوط الثالث مواليد 2017م الفرس "عايفه" للمالك والمدرب صقر العبيد، والخيال محمد الشريماء.

وحقق "نماري" المركز الأول في الشوط الرابع (من الدرجة الأولى إلى الثالثة) للمالك والمدرب ماجد صلال العكيرش، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

وخطف الجواد "فاتل" كأس الشوط الخامس (مفتوح الدرجات) بالمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين.