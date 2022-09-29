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"الجاسر" يدشّن منصة "تقدُم" لتطوير المهارات الفنية والسلوكية لمنسوبي "الموارد البشرية"

تتضمن برامج ودورات إلكترونية متخصصة من خلال فصول افتراضية

دشّن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، منصة التدريب الإلكتروني (تقدُم UpTurn) والتي تقدم خدماتها لمنسوبي الوزارة.

وتعد المنصة واحدة من جملة مشروعات وكالة الوزارة للموارد البشرية والتي تهدف إلى تفعيل التدريب الإلكتروني، لتطوير وتنمية وتطوير المهارات الفنية والسلوكية لموظفيها والجدارات اللازمة ليسهموا بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما يخدم خطة الوزارة في التحول الرقمي والأتمتة لخدماتها، عبر استخدام أدوات ووسائل التدريب التقنية الحديثة التي تحتويها المنصة.

وتحتوي المنصة على جملة من المميزات التي تتمثل في تفعيل التدريب الإلكتروني كأحد وسائل التدريب الحديثة، لمنح منسوبي ومنسوبات الوزارة فرص التدريب الملائمة بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية لهم.

وتقدم منصة "تقدم" البرامج التدريبية الفنية والسلوكية والدورات المتخصصة والموجهة، من خلال الفصول الافتراضية والدورات التدريبية المختلفة.

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"الجاسر" يدشّن منصة "تقدُم" لتطوير المهارات الفنية والسلوكية لمنسوبي "الموارد البشرية"
سبق

دشّن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، منصة التدريب الإلكتروني (تقدُم UpTurn) والتي تقدم خدماتها لمنسوبي الوزارة.

وتعد المنصة واحدة من جملة مشروعات وكالة الوزارة للموارد البشرية والتي تهدف إلى تفعيل التدريب الإلكتروني، لتطوير وتنمية وتطوير المهارات الفنية والسلوكية لموظفيها والجدارات اللازمة ليسهموا بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما يخدم خطة الوزارة في التحول الرقمي والأتمتة لخدماتها، عبر استخدام أدوات ووسائل التدريب التقنية الحديثة التي تحتويها المنصة.

وتحتوي المنصة على جملة من المميزات التي تتمثل في تفعيل التدريب الإلكتروني كأحد وسائل التدريب الحديثة، لمنح منسوبي ومنسوبات الوزارة فرص التدريب الملائمة بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية لهم.

وتقدم منصة "تقدم" البرامج التدريبية الفنية والسلوكية والدورات المتخصصة والموجهة، من خلال الفصول الافتراضية والدورات التدريبية المختلفة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
11:27 PM

"الجاسر" يدشّن منصة "تقدُم" لتطوير المهارات الفنية والسلوكية لمنسوبي "الموارد البشرية"

تتضمن برامج ودورات إلكترونية متخصصة من خلال فصول افتراضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، منصة التدريب الإلكتروني (تقدُم UpTurn) والتي تقدم خدماتها لمنسوبي الوزارة.

وتعد المنصة واحدة من جملة مشروعات وكالة الوزارة للموارد البشرية والتي تهدف إلى تفعيل التدريب الإلكتروني، لتطوير وتنمية وتطوير المهارات الفنية والسلوكية لموظفيها والجدارات اللازمة ليسهموا بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما يخدم خطة الوزارة في التحول الرقمي والأتمتة لخدماتها، عبر استخدام أدوات ووسائل التدريب التقنية الحديثة التي تحتويها المنصة.

وتحتوي المنصة على جملة من المميزات التي تتمثل في تفعيل التدريب الإلكتروني كأحد وسائل التدريب الحديثة، لمنح منسوبي ومنسوبات الوزارة فرص التدريب الملائمة بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية لهم.

وتقدم منصة "تقدم" البرامج التدريبية الفنية والسلوكية والدورات المتخصصة والموجهة، من خلال الفصول الافتراضية والدورات التدريبية المختلفة.

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