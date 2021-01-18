النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إشادة واسعة بـ"تسبيل" الأمير تركي بن محمد لأكثر من 47 فحلاً من منقياته

لإنتاج سلالات طيبة من الإبل تعود بالنفع على أصحابها

تلقى أهل الإبل والمهتمون بها خبر توجيه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بتسبيل فحول من منقياته "الوضح" و"الشقح" و"الحمر" للراغبين في الإنتاج من أهل البادية والمزارع المنتجة والتي تجاوزت 47 فحلاً بفرح بالغ، وثناء عطر على عطاء ودعم سموه المقدر لأهل الإبل.

وقالوا في تصريحات صحفية: إن مبادرات الأمير تركي بن محمد بن فهد لا تتوقف وتتواصل في دعم أصحاب الإبل والمستثمرين فيها بتسبيل الفحول الطيبة التي يمتلكها، والتي تعد من أفضل الفحول في العالم.

وقال الباحث في شؤون الإبل خالد الشمري: "لا شك أن هذه المبادرة الكريمة من الأمير تركي بن فهد، هي منبع خير أتاحه الأمير للمستفيدين في الاستثمار وتحسين سلالات ذيدانهم، وبالتالي إيجاد مصادر دخل إضافية وجدوا منها الخير وتنامى وتبارك بفضل الله".

وأضاف: "الإنتاج من هذه الفحول الطيبة يتيح للمستثمرين بيع الإنتاج بمبالغ مرتفعة وشراء ما يحتاجونه من المنازل والسيارات، وهذا باب من الدعم لأهل البادية".

وقدّم "الشمري"، الشكر للأمير تركي بن محمد، على الدعم لأهل البادية والمزارع المنتجة، وهي مبادرة تستحق الذكر والشكر والاقتداء بها، خاصة أن نادي الإبل حفز على تسبيل الفحول وشجع على ذلك وأطلق مبادرة لتسبيل الفحول للمستفيدين من قبل رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.

بدوره، أكد مالك الإبل فهد المطيري، أن الكثير من أصحاب الإبل استبشروا الخير من مبادرة الأمير تركي بن محمد، في مختلف المناطق بالمملكة، وكثير من المنتجين تجدهم مستفيدين من فحول الأمير الله يطول عمره.

وأضاف: "هذا العمل المبارك أجره عظيم لمن أطلق هذه المبادرة له ولوالديه كتب الله لهم الأجر والمثوبة".

وكان محمد بن فالح العرجاني، وكيل الأمير تركي بن محمد بن فهد الذي يمتلك منقيات من سلالات معروفة وطيبة في مختلف الألوان، أكد أن الأمير تركي بن محمد حريص كل الحرص على تسبيل الفحول الطيبة لكي يستفاد من إنتاجها الطيب والثمين؛ حيث وجه بتسبيل أكثر من 47 فحل لأصحاب الإبل الراغبين في الاستفادة من الفحول بإنتاج سلالات طيبة تعود عليهم بالنفع والفائدة، وتباع بأسعار عالية، وهذا يعد مصدر فخر وسعادة له عندما يستفيد الجميع من السلالات وبيعها أو الإنتاج منها، ولله الحمد كتب الله لسموه الأجر ولوالديه.

وأضاف: "لدينا الاستعداد الكامل للمشاركة بالمهرجان في حال وجه الأمير تركي بذلك والمنافسة على المراكز الأولى بالمهرجان".

وتابع: "المهرجان يجد الرعاية والدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل يحفظهما الله، حتى وصل لهذه المكانة والسمعة الدولية الواسعة خلال سنوات معدودة".

وقال "العرجاني": "تنظيم المهرجان في هذا الوقت في ظل المتغيرات الصحية التي يعيشها العالم ورغم ذلك يظهر المهرجان بهذه الصورة الرائعة والمميزة هو بلا شك إنجاز، ودعم منقطع النظير حققه النادي خلال فعاليات المهرجان في النسخة الخامسة بدعم قيادتنا الرشيدة، ونرفع الشكر لسمو ولي العهد على الرعاية والتوجيه بتنظيمه وتنظيم مهرجانات المناطق للإبل خلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى، وهذا بلا شك فخر لكل ملاك الإبل وجمهورها العريض".

وثمّن "العرجاني" العمل الكبير الذي يقوم به نادي الإبل في تطور المهرجان ودعم مشاريعه التراثية والثقافية وتعزيز مختلف المسابقات التي تعنى بجمال الإبل، والحفاظ على سلالاتها الطيبة، منوها بدور الشيخ فهد بن حثلين الذي سعى لإيصال المهرجان إلى العالمية، وهذا الذي تحقق خلال سنوات قليلة، كما ثمن عمل جميع اللجان العاملة بالمهرجان حتى تحقق النجاح بنسخته الخامسة.

الجدير بالذكر أن النادي أطلق مبادرة إنشاء "وقف خيري لتسبيل الفحول"، التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ورئيس المنظمة الدولية للإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إشادة واسعة بـ"تسبيل" الأمير تركي بن محمد لأكثر من 47 فحلاً من منقياته
سبق

تلقى أهل الإبل والمهتمون بها خبر توجيه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بتسبيل فحول من منقياته "الوضح" و"الشقح" و"الحمر" للراغبين في الإنتاج من أهل البادية والمزارع المنتجة والتي تجاوزت 47 فحلاً بفرح بالغ، وثناء عطر على عطاء ودعم سموه المقدر لأهل الإبل.

وقالوا في تصريحات صحفية: إن مبادرات الأمير تركي بن محمد بن فهد لا تتوقف وتتواصل في دعم أصحاب الإبل والمستثمرين فيها بتسبيل الفحول الطيبة التي يمتلكها، والتي تعد من أفضل الفحول في العالم.

وقال الباحث في شؤون الإبل خالد الشمري: "لا شك أن هذه المبادرة الكريمة من الأمير تركي بن فهد، هي منبع خير أتاحه الأمير للمستفيدين في الاستثمار وتحسين سلالات ذيدانهم، وبالتالي إيجاد مصادر دخل إضافية وجدوا منها الخير وتنامى وتبارك بفضل الله".

وأضاف: "الإنتاج من هذه الفحول الطيبة يتيح للمستثمرين بيع الإنتاج بمبالغ مرتفعة وشراء ما يحتاجونه من المنازل والسيارات، وهذا باب من الدعم لأهل البادية".

وقدّم "الشمري"، الشكر للأمير تركي بن محمد، على الدعم لأهل البادية والمزارع المنتجة، وهي مبادرة تستحق الذكر والشكر والاقتداء بها، خاصة أن نادي الإبل حفز على تسبيل الفحول وشجع على ذلك وأطلق مبادرة لتسبيل الفحول للمستفيدين من قبل رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.

بدوره، أكد مالك الإبل فهد المطيري، أن الكثير من أصحاب الإبل استبشروا الخير من مبادرة الأمير تركي بن محمد، في مختلف المناطق بالمملكة، وكثير من المنتجين تجدهم مستفيدين من فحول الأمير الله يطول عمره.

وأضاف: "هذا العمل المبارك أجره عظيم لمن أطلق هذه المبادرة له ولوالديه كتب الله لهم الأجر والمثوبة".

وكان محمد بن فالح العرجاني، وكيل الأمير تركي بن محمد بن فهد الذي يمتلك منقيات من سلالات معروفة وطيبة في مختلف الألوان، أكد أن الأمير تركي بن محمد حريص كل الحرص على تسبيل الفحول الطيبة لكي يستفاد من إنتاجها الطيب والثمين؛ حيث وجه بتسبيل أكثر من 47 فحل لأصحاب الإبل الراغبين في الاستفادة من الفحول بإنتاج سلالات طيبة تعود عليهم بالنفع والفائدة، وتباع بأسعار عالية، وهذا يعد مصدر فخر وسعادة له عندما يستفيد الجميع من السلالات وبيعها أو الإنتاج منها، ولله الحمد كتب الله لسموه الأجر ولوالديه.

وأضاف: "لدينا الاستعداد الكامل للمشاركة بالمهرجان في حال وجه الأمير تركي بذلك والمنافسة على المراكز الأولى بالمهرجان".

وتابع: "المهرجان يجد الرعاية والدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل يحفظهما الله، حتى وصل لهذه المكانة والسمعة الدولية الواسعة خلال سنوات معدودة".

وقال "العرجاني": "تنظيم المهرجان في هذا الوقت في ظل المتغيرات الصحية التي يعيشها العالم ورغم ذلك يظهر المهرجان بهذه الصورة الرائعة والمميزة هو بلا شك إنجاز، ودعم منقطع النظير حققه النادي خلال فعاليات المهرجان في النسخة الخامسة بدعم قيادتنا الرشيدة، ونرفع الشكر لسمو ولي العهد على الرعاية والتوجيه بتنظيمه وتنظيم مهرجانات المناطق للإبل خلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى، وهذا بلا شك فخر لكل ملاك الإبل وجمهورها العريض".

وثمّن "العرجاني" العمل الكبير الذي يقوم به نادي الإبل في تطور المهرجان ودعم مشاريعه التراثية والثقافية وتعزيز مختلف المسابقات التي تعنى بجمال الإبل، والحفاظ على سلالاتها الطيبة، منوها بدور الشيخ فهد بن حثلين الذي سعى لإيصال المهرجان إلى العالمية، وهذا الذي تحقق خلال سنوات قليلة، كما ثمن عمل جميع اللجان العاملة بالمهرجان حتى تحقق النجاح بنسخته الخامسة.

الجدير بالذكر أن النادي أطلق مبادرة إنشاء "وقف خيري لتسبيل الفحول"، التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ورئيس المنظمة الدولية للإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
04:49 PM

إشادة واسعة بـ"تسبيل" الأمير تركي بن محمد لأكثر من 47 فحلاً من منقياته

لإنتاج سلالات طيبة من الإبل تعود بالنفع على أصحابها

A A A
حمد الفراج - الرياض
0
2,369

تلقى أهل الإبل والمهتمون بها خبر توجيه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بتسبيل فحول من منقياته "الوضح" و"الشقح" و"الحمر" للراغبين في الإنتاج من أهل البادية والمزارع المنتجة والتي تجاوزت 47 فحلاً بفرح بالغ، وثناء عطر على عطاء ودعم سموه المقدر لأهل الإبل.

وقالوا في تصريحات صحفية: إن مبادرات الأمير تركي بن محمد بن فهد لا تتوقف وتتواصل في دعم أصحاب الإبل والمستثمرين فيها بتسبيل الفحول الطيبة التي يمتلكها، والتي تعد من أفضل الفحول في العالم.

وقال الباحث في شؤون الإبل خالد الشمري: "لا شك أن هذه المبادرة الكريمة من الأمير تركي بن فهد، هي منبع خير أتاحه الأمير للمستفيدين في الاستثمار وتحسين سلالات ذيدانهم، وبالتالي إيجاد مصادر دخل إضافية وجدوا منها الخير وتنامى وتبارك بفضل الله".

وأضاف: "الإنتاج من هذه الفحول الطيبة يتيح للمستثمرين بيع الإنتاج بمبالغ مرتفعة وشراء ما يحتاجونه من المنازل والسيارات، وهذا باب من الدعم لأهل البادية".

وقدّم "الشمري"، الشكر للأمير تركي بن محمد، على الدعم لأهل البادية والمزارع المنتجة، وهي مبادرة تستحق الذكر والشكر والاقتداء بها، خاصة أن نادي الإبل حفز على تسبيل الفحول وشجع على ذلك وأطلق مبادرة لتسبيل الفحول للمستفيدين من قبل رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.

بدوره، أكد مالك الإبل فهد المطيري، أن الكثير من أصحاب الإبل استبشروا الخير من مبادرة الأمير تركي بن محمد، في مختلف المناطق بالمملكة، وكثير من المنتجين تجدهم مستفيدين من فحول الأمير الله يطول عمره.

وأضاف: "هذا العمل المبارك أجره عظيم لمن أطلق هذه المبادرة له ولوالديه كتب الله لهم الأجر والمثوبة".

وكان محمد بن فالح العرجاني، وكيل الأمير تركي بن محمد بن فهد الذي يمتلك منقيات من سلالات معروفة وطيبة في مختلف الألوان، أكد أن الأمير تركي بن محمد حريص كل الحرص على تسبيل الفحول الطيبة لكي يستفاد من إنتاجها الطيب والثمين؛ حيث وجه بتسبيل أكثر من 47 فحل لأصحاب الإبل الراغبين في الاستفادة من الفحول بإنتاج سلالات طيبة تعود عليهم بالنفع والفائدة، وتباع بأسعار عالية، وهذا يعد مصدر فخر وسعادة له عندما يستفيد الجميع من السلالات وبيعها أو الإنتاج منها، ولله الحمد كتب الله لسموه الأجر ولوالديه.

وأضاف: "لدينا الاستعداد الكامل للمشاركة بالمهرجان في حال وجه الأمير تركي بذلك والمنافسة على المراكز الأولى بالمهرجان".

وتابع: "المهرجان يجد الرعاية والدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل يحفظهما الله، حتى وصل لهذه المكانة والسمعة الدولية الواسعة خلال سنوات معدودة".

وقال "العرجاني": "تنظيم المهرجان في هذا الوقت في ظل المتغيرات الصحية التي يعيشها العالم ورغم ذلك يظهر المهرجان بهذه الصورة الرائعة والمميزة هو بلا شك إنجاز، ودعم منقطع النظير حققه النادي خلال فعاليات المهرجان في النسخة الخامسة بدعم قيادتنا الرشيدة، ونرفع الشكر لسمو ولي العهد على الرعاية والتوجيه بتنظيمه وتنظيم مهرجانات المناطق للإبل خلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى، وهذا بلا شك فخر لكل ملاك الإبل وجمهورها العريض".

وثمّن "العرجاني" العمل الكبير الذي يقوم به نادي الإبل في تطور المهرجان ودعم مشاريعه التراثية والثقافية وتعزيز مختلف المسابقات التي تعنى بجمال الإبل، والحفاظ على سلالاتها الطيبة، منوها بدور الشيخ فهد بن حثلين الذي سعى لإيصال المهرجان إلى العالمية، وهذا الذي تحقق خلال سنوات قليلة، كما ثمن عمل جميع اللجان العاملة بالمهرجان حتى تحقق النجاح بنسخته الخامسة.

الجدير بالذكر أن النادي أطلق مبادرة إنشاء "وقف خيري لتسبيل الفحول"، التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ورئيس المنظمة الدولية للإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,429
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة