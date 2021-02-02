الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة

للمستفيدين كمراجعين والموظفين وبدءًا من يوم غدٍ الأربعاء

أكدت أمانة محافظة الطائف أنه بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء سيكون تحميل تطبيق توكلنا، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمراجع وللموظف من خلاله، شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى مبنى الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة في المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آلهميل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشارفيروس ‎كورونا.