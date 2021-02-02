النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية: تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة

للمستفيدين كمراجعين والموظفين وبدءًا من يوم غدٍ الأربعاء

أكدت أمانة محافظة الطائف أنه بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء سيكون تحميل تطبيق توكلنا، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمراجع وللموظف من خلاله، شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى مبنى الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة في المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آلهميل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشارفيروس ‎كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة
سبق

أكدت أمانة محافظة الطائف أنه بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء سيكون تحميل تطبيق توكلنا، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمراجع وللموظف من خلاله، شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى مبنى الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة في المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آلهميل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشارفيروس ‎كورونا.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
07:55 PM

الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة

للمستفيدين كمراجعين والموظفين وبدءًا من يوم غدٍ الأربعاء

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
785

أكدت أمانة محافظة الطائف أنه بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء سيكون تحميل تطبيق توكلنا، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمراجع وللموظف من خلاله، شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى مبنى الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة في المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آلهميل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشارفيروس ‎كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,279
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,309
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة