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6 قتلى من الجيش السوداني في اشتباكات مع قوات ومليشيات إثيوبية

حصيلة ضحاياه ترتفع إلى 90 منذ بداية النزاع

أعلن الجيش السوداني، اليوم (الأحد)، سقوط 6 من أفراده في منطقة الفشقة الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، خلال اشتباكات مع الجيش الإثيوبي في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وبين الجيش عبر حسابه على "فيسبوك"، أن إجمالي عدد الضحايا ارتفع إلى 90 منذ بداية النزاع على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وذكر الجيش السوداني أمس أنه تعرض لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل منطقة الفشقة، وأنه تصدى لهجوم القوات الإثيوبية وكبّدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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6 قتلى من الجيش السوداني في اشتباكات مع قوات ومليشيات إثيوبية
سبق

أعلن الجيش السوداني، اليوم (الأحد)، سقوط 6 من أفراده في منطقة الفشقة الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، خلال اشتباكات مع الجيش الإثيوبي في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وبين الجيش عبر حسابه على "فيسبوك"، أن إجمالي عدد الضحايا ارتفع إلى 90 منذ بداية النزاع على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وذكر الجيش السوداني أمس أنه تعرض لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل منطقة الفشقة، وأنه تصدى لهجوم القوات الإثيوبية وكبّدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
02:27 PM

6 قتلى من الجيش السوداني في اشتباكات مع قوات ومليشيات إثيوبية

حصيلة ضحاياه ترتفع إلى 90 منذ بداية النزاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش السوداني، اليوم (الأحد)، سقوط 6 من أفراده في منطقة الفشقة الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، خلال اشتباكات مع الجيش الإثيوبي في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وبين الجيش عبر حسابه على "فيسبوك"، أن إجمالي عدد الضحايا ارتفع إلى 90 منذ بداية النزاع على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وذكر الجيش السوداني أمس أنه تعرض لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل منطقة الفشقة، وأنه تصدى لهجوم القوات الإثيوبية وكبّدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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