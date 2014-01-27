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"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية

تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في "نفسية الطائف"

جميع أعضاء لجنة الطوارئ بالمستشفى شاركوا في تنفيذها

نفذت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف، ممثلةً بوحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ، تجربة وهمية داخلية، تمثلت في حصول حريق في إحدى الغرف بجناح 14 رجال؛ بسبب تماسّ كهربائي.

وقد تم إخلاء 16 نزيلاً من الجناح إلى نقطة التجمع والفرز، وتعددت الحالات المصابة، حيث بلغت سبع حالات؛ حالة منها حمراء، وثلاث حالات صفراء، وحالتان خضراء، وحالة سوداء.

وقد شارك جميع أعضاء لجنة الطوارئ بالمستشفى في هذه الفرضية، بحضور إدارة المستشفى، وبإشراف ومتابعة من فريق إدارة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث بـ"صحة الطائف".

وفي نهاية التجربة، قدمت إدارة المستشفى شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح هذه الفرضية، بعد إعلان الحالة الخضراء وانتهاء التجربة.

يُذكر أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات بشكل متكرر ومواقع متعددة يساعد في التدرّب على مواجهة الأزمات والكوارث.

مستشفى الصحة النفسية الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في "نفسية الطائف"
سبق

نفذت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف، ممثلةً بوحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ، تجربة وهمية داخلية، تمثلت في حصول حريق في إحدى الغرف بجناح 14 رجال؛ بسبب تماسّ كهربائي.

وقد تم إخلاء 16 نزيلاً من الجناح إلى نقطة التجمع والفرز، وتعددت الحالات المصابة، حيث بلغت سبع حالات؛ حالة منها حمراء، وثلاث حالات صفراء، وحالتان خضراء، وحالة سوداء.

وقد شارك جميع أعضاء لجنة الطوارئ بالمستشفى في هذه الفرضية، بحضور إدارة المستشفى، وبإشراف ومتابعة من فريق إدارة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث بـ"صحة الطائف".

وفي نهاية التجربة، قدمت إدارة المستشفى شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح هذه الفرضية، بعد إعلان الحالة الخضراء وانتهاء التجربة.

يُذكر أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات بشكل متكرر ومواقع متعددة يساعد في التدرّب على مواجهة الأزمات والكوارث.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
03:22 PM

تجربة فرضية.. تماسّ كهربائي يخلي 16 نزيلاً في "نفسية الطائف"

جميع أعضاء لجنة الطوارئ بالمستشفى شاركوا في تنفيذها

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متعب البقمي - الطائف
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نفذت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف، ممثلةً بوحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ، تجربة وهمية داخلية، تمثلت في حصول حريق في إحدى الغرف بجناح 14 رجال؛ بسبب تماسّ كهربائي.

وقد تم إخلاء 16 نزيلاً من الجناح إلى نقطة التجمع والفرز، وتعددت الحالات المصابة، حيث بلغت سبع حالات؛ حالة منها حمراء، وثلاث حالات صفراء، وحالتان خضراء، وحالة سوداء.

وقد شارك جميع أعضاء لجنة الطوارئ بالمستشفى في هذه الفرضية، بحضور إدارة المستشفى، وبإشراف ومتابعة من فريق إدارة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث بـ"صحة الطائف".

وفي نهاية التجربة، قدمت إدارة المستشفى شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح هذه الفرضية، بعد إعلان الحالة الخضراء وانتهاء التجربة.

يُذكر أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات بشكل متكرر ومواقع متعددة يساعد في التدرّب على مواجهة الأزمات والكوارث.

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