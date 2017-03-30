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ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان ويبحثان إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

لمواجهة التحديات البيئية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان ويبحثان إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
07:38 PM

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان ويبحثان إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

لمواجهة التحديات البيئية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

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