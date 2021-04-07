طاقم تحكيم مغربي لقيادة "الكلاسيكو".. بين الاتحاد والهلال

في مباراة المنعطف الأهم في الدوري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة "كلاسيكو" الكرة السعودية، والذي يجمع الاتحاد والهلال، الجمعة المقبلة، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد.

الجدير بالذكر أن اللقاء يشكل منعطفًا هامًّا للفريقين في مسيرة الدوري، وبالذات الهلال الذي يسعى لتعزيز الصدارة (48 نقطة)، بينما يحل الاتحاد ثالثًا برصيد (42 نقطة).