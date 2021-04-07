النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طاقم تحكيم مغربي لقيادة "الكلاسيكو".. بين الاتحاد والهلال

في مباراة المنعطف الأهم في الدوري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة "كلاسيكو" الكرة السعودية، والذي يجمع الاتحاد والهلال، الجمعة المقبلة، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد.

الجدير بالذكر أن اللقاء يشكل منعطفًا هامًّا للفريقين في مسيرة الدوري، وبالذات الهلال الذي يسعى لتعزيز الصدارة (48 نقطة)، بينما يحل الاتحاد ثالثًا برصيد (42 نقطة).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
طاقم تحكيم مغربي لقيادة "الكلاسيكو".. بين الاتحاد والهلال
سبق

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة "كلاسيكو" الكرة السعودية، والذي يجمع الاتحاد والهلال، الجمعة المقبلة، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد.

الجدير بالذكر أن اللقاء يشكل منعطفًا هامًّا للفريقين في مسيرة الدوري، وبالذات الهلال الذي يسعى لتعزيز الصدارة (48 نقطة)، بينما يحل الاتحاد ثالثًا برصيد (42 نقطة).

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
07:18 PM

طاقم تحكيم مغربي لقيادة "الكلاسيكو".. بين الاتحاد والهلال

في مباراة المنعطف الأهم في الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,317

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة "كلاسيكو" الكرة السعودية، والذي يجمع الاتحاد والهلال، الجمعة المقبلة، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد.

الجدير بالذكر أن اللقاء يشكل منعطفًا هامًّا للفريقين في مسيرة الدوري، وبالذات الهلال الذي يسعى لتعزيز الصدارة (48 نقطة)، بينما يحل الاتحاد ثالثًا برصيد (42 نقطة).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,093
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,209

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة