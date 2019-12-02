الأخضر ينشد التأهل من البوابة العمانية .. والثأر عنوان مواجهة قطر والإمارات

في الجولة الثالثة من خليجي 24 .. وبشعار (أكون أو لا أكون)

يسدل الستار مساء اليوم الاثنين على دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بأربع مواجهات حيث تُقام مواجهتا كل مجموعة كما جرت العادة في توقيت واحد منعًا للتلاعب.

في المجموعة الأولى يلتقي المنتخب المضيف " قطر" بنظيره المنتخب الإماراتي في مباراة مفصلية يتحدد على إثرها الصاعد للدور المقبل بصحبة المنتخب العراقي لتساوي الرصيد النقطي بواقع ثلاث نقاط، وبفارق أهداف جيد للمنتخب القطري بعد فوزه العريض على المنتخب اليمني بستة أهداف، فيما يملك الأبيض الإماراتي ذات الرصيد النقطي "ثلاث نقاط" ولكن برصيد تهديفي أقل تجعل نتيجة التعادل في صالح أصحاب الأرض.

في المواجهة الأخرى يلتقي المنتخب العراقي بنظيره اليمنى في مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان الأول الصعود بفوزين نالهما على حساب منتخبي قطر والإمارات، ولكنه في الوقت ذاته يسعى لتجنب المفاجآت لضمان صدارة المجموعة.

على الصعيد الآخر يسعى المنتخب اليمني لمسح الصورة الهزيلة التي ظهر بها أمام قطر في مواجهته الأخيرة، وتُقام المواجهتان في تمام الساعة الخامسة.

"عنق الزجاجة"

في المجموعة الثانية التي تسمى بـ"الحديدية" تتنافس جميع منتخبات المجموعة على الصعود لدور الأربعة وهي السعودية وعمان والكويت والبحرين مع تفاوت الحظوظ.

في المواجهة الأولى يلتقي منتخب عمان بنظيره السعودي ويملك عمان أربع نقاط من فوز وتعادل، فيما يملك الأخضر السعودي ثلاث نقاط ويسعى المنتخبان للظفر بإحدى بطاقات التأهل.

في المواجهة الأخرى يلتقي المنتخب الكويتي الذي يملك ثلاث نقاط نظيره البحريني يملك نقطة وحيدة كسبها من المنتخب العماني، ويسعى الكويت للفوز والصعود مباشرة أو التعادل شريطة تعثر المنتخب السعودي أمام المنتخب العماني ليضمن بذلك الصعود فيما لا يملك المنتخب البحريني خيارًا غير الفوز لقطع بطاقة التأهل شرط فوز المنتخب العماني على المنتخب السعودي وتُقام المواجهة في تمام الثامنة مساءً.