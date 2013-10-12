النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هايكو ماس": ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا

كرد فعل على العدوان التركي

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، حظر تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا، وفقاً لما ذكرته صحيفة ألمانيا.


فقد نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله اليوم السبت إن حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا جاء كرد فعل على "الهجوم التركي على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا".


وقال الوزير للصحيفة الأسبوعية "على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية (الألمانية) لن تصدر أي تصاريح جديدة لجميع المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها من قبل القوات التركية في سوريا".


يشار إلى أن ألمانيا صدرت أسلحة إلى تركيا في العام 2018 بقيمة 268 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث جميع صادرات الأسلحة الألمانية، وفقاً للصحيفة.

ألمانيا أسلحة تركيا سوريا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأكراد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"هايكو ماس": ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا
سبق

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، حظر تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا، وفقاً لما ذكرته صحيفة ألمانيا.


فقد نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله اليوم السبت إن حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا جاء كرد فعل على "الهجوم التركي على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا".


وقال الوزير للصحيفة الأسبوعية "على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية (الألمانية) لن تصدر أي تصاريح جديدة لجميع المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها من قبل القوات التركية في سوريا".


يشار إلى أن ألمانيا صدرت أسلحة إلى تركيا في العام 2018 بقيمة 268 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث جميع صادرات الأسلحة الألمانية، وفقاً للصحيفة.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
07:33 PM

"هايكو ماس": ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا

كرد فعل على العدوان التركي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,212

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، حظر تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا، وفقاً لما ذكرته صحيفة ألمانيا.


فقد نقلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله اليوم السبت إن حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا جاء كرد فعل على "الهجوم التركي على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا".


وقال الوزير للصحيفة الأسبوعية "على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية (الألمانية) لن تصدر أي تصاريح جديدة لجميع المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها من قبل القوات التركية في سوريا".


يشار إلى أن ألمانيا صدرت أسلحة إلى تركيا في العام 2018 بقيمة 268 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث جميع صادرات الأسلحة الألمانية، وفقاً للصحيفة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,970
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,706
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,820
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,504

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة