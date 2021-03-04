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اليوم وغدًا.. كتلة هوائية باردة تدفع برياح قوية وموجات غبارية بعدة مناطق

تصل سرعة بعض هباتها إلى 60 كم/ ساعة ومصحوبة بتدنٍّ كبير في الرؤية

تشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة اليوم الخميس وغدًا الجمعة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو أجواء المنطقة.

وفي التفاصيل، بحسب موقع "طقس العرب"، يتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية بمنخفض جوي يومي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 60كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق مع تدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار؛ فهي كل من: (الجوف، والحدود الشمالية، ومنطقة حائل، والقصيم)، ووصولًا إلى العاصمة الرياض ولكن بشكل أضعف، إضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطرابًا في البحر وارتفاعًا للأمواج، إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.

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اليوم وغدًا.. كتلة هوائية باردة تدفع برياح قوية وموجات غبارية بعدة مناطق
سبق

تشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة اليوم الخميس وغدًا الجمعة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو أجواء المنطقة.

وفي التفاصيل، بحسب موقع "طقس العرب"، يتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية بمنخفض جوي يومي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 60كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق مع تدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار؛ فهي كل من: (الجوف، والحدود الشمالية، ومنطقة حائل، والقصيم)، ووصولًا إلى العاصمة الرياض ولكن بشكل أضعف، إضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطرابًا في البحر وارتفاعًا للأمواج، إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
10:20 AM

اليوم وغدًا.. كتلة هوائية باردة تدفع برياح قوية وموجات غبارية بعدة مناطق

تصل سرعة بعض هباتها إلى 60 كم/ ساعة ومصحوبة بتدنٍّ كبير في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة اليوم الخميس وغدًا الجمعة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو أجواء المنطقة.

وفي التفاصيل، بحسب موقع "طقس العرب"، يتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية بمنخفض جوي يومي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 60كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق مع تدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار؛ فهي كل من: (الجوف، والحدود الشمالية، ومنطقة حائل، والقصيم)، ووصولًا إلى العاصمة الرياض ولكن بشكل أضعف، إضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطرابًا في البحر وارتفاعًا للأمواج، إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.

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