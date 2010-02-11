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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يشارك جمهوره تاريخ وأصالة "العرضة السعودية"

خصّصت فعاليات هذا الأسبوع لتسليط الضوء على الفنون المسرحية والأدائية بالسعودية

تتواصل فعاليات برنامج "16 نافذة" الثقافي الذي أطلقه جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، لتسليط الضوء على النهضة الثقافية في المملكة بمختلف قطاعاتها، حيث خصّصت فعاليات هذا الأسبوع لتسليط الضوء على المسرح والفنون المسرحية والأدائية في المملكة.

وفي إطار تعريف الزوّار بأصالة "العرضة السعودية" التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لدى المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، قدّم جناح المملكة في المعرض الدولي نبذة تاريخية عن هذا الفن التراثي العريق، الذي بدأ كنوع من أهازيج الحرب لتثير حماسة المحاربين وغيرتهم لمجابهة العدو، فيما تردد أبيات شعرية وأناشيد معينة، تتلوها الرقصة التي تعلوها السيوف بحركات معينة، على إيقاع أنواع مختلفة من الطبول، وارتداء فرسانها أزياء تراثية خاصة.

وللمرة الأولى اختار قائد فرقة العرضة عدداً من المشاركين من زوّار جناح المملكة للانضمام إلى أداء فرقة العرضة السعودية، حيث تم اختيار مجموعة من الرجال والنساء من بلدان مختلفة مثل إيرلندا وتونس والإمارات وروسيا وفرنسا والهند، قام بعدها بتقديم نبذة سريعة عن أساسيات هذه الرقصة الشعبية، وسط تشجيع الجمهور الذي تابع أداء المشاركين، وعبروا عن إعجابهم أولاً بمجموعة العروض الثقافية السعودية المتنوعة التي يقدمها الجناح يومياً، فضلاً عن رغبتهم بزيارة المملكة للاطلاع عن قرب على ثقافة وتقاليد الشعب السعودي.

وفي نهاية العرضة، قدّم الجناح هدايا لأفضل المشاركين في مجال أداء هذا الفن التراثي العريق، فيما عبّر الفائزون عن سعادتهم بهذه المبادرة الجميلة، من خلال إشراكهم بأداء الفنّ التراثي السعودي، وذلك بعد أصبحت العرضة السعودية التي ينظّم جناح المملكة عروضها على مسرح ساحته الأمامية، واحدة من أشهر الفعاليات الفنيّة والثقافية في المعرض الدولي، وذلك بعد أن أخذت شهرة كبيرة لدى زوّار الجناح منذ انطلاقته في أكتوبر 2021م.

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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يشارك جمهوره تاريخ وأصالة "العرضة السعودية"
سبق

تتواصل فعاليات برنامج "16 نافذة" الثقافي الذي أطلقه جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، لتسليط الضوء على النهضة الثقافية في المملكة بمختلف قطاعاتها، حيث خصّصت فعاليات هذا الأسبوع لتسليط الضوء على المسرح والفنون المسرحية والأدائية في المملكة.

وفي إطار تعريف الزوّار بأصالة "العرضة السعودية" التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لدى المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، قدّم جناح المملكة في المعرض الدولي نبذة تاريخية عن هذا الفن التراثي العريق، الذي بدأ كنوع من أهازيج الحرب لتثير حماسة المحاربين وغيرتهم لمجابهة العدو، فيما تردد أبيات شعرية وأناشيد معينة، تتلوها الرقصة التي تعلوها السيوف بحركات معينة، على إيقاع أنواع مختلفة من الطبول، وارتداء فرسانها أزياء تراثية خاصة.

وللمرة الأولى اختار قائد فرقة العرضة عدداً من المشاركين من زوّار جناح المملكة للانضمام إلى أداء فرقة العرضة السعودية، حيث تم اختيار مجموعة من الرجال والنساء من بلدان مختلفة مثل إيرلندا وتونس والإمارات وروسيا وفرنسا والهند، قام بعدها بتقديم نبذة سريعة عن أساسيات هذه الرقصة الشعبية، وسط تشجيع الجمهور الذي تابع أداء المشاركين، وعبروا عن إعجابهم أولاً بمجموعة العروض الثقافية السعودية المتنوعة التي يقدمها الجناح يومياً، فضلاً عن رغبتهم بزيارة المملكة للاطلاع عن قرب على ثقافة وتقاليد الشعب السعودي.

وفي نهاية العرضة، قدّم الجناح هدايا لأفضل المشاركين في مجال أداء هذا الفن التراثي العريق، فيما عبّر الفائزون عن سعادتهم بهذه المبادرة الجميلة، من خلال إشراكهم بأداء الفنّ التراثي السعودي، وذلك بعد أصبحت العرضة السعودية التي ينظّم جناح المملكة عروضها على مسرح ساحته الأمامية، واحدة من أشهر الفعاليات الفنيّة والثقافية في المعرض الدولي، وذلك بعد أن أخذت شهرة كبيرة لدى زوّار الجناح منذ انطلاقته في أكتوبر 2021م.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:45 PM

جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يشارك جمهوره تاريخ وأصالة "العرضة السعودية"

خصّصت فعاليات هذا الأسبوع لتسليط الضوء على الفنون المسرحية والأدائية بالسعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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تتواصل فعاليات برنامج "16 نافذة" الثقافي الذي أطلقه جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، لتسليط الضوء على النهضة الثقافية في المملكة بمختلف قطاعاتها، حيث خصّصت فعاليات هذا الأسبوع لتسليط الضوء على المسرح والفنون المسرحية والأدائية في المملكة.

وفي إطار تعريف الزوّار بأصالة "العرضة السعودية" التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لدى المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، قدّم جناح المملكة في المعرض الدولي نبذة تاريخية عن هذا الفن التراثي العريق، الذي بدأ كنوع من أهازيج الحرب لتثير حماسة المحاربين وغيرتهم لمجابهة العدو، فيما تردد أبيات شعرية وأناشيد معينة، تتلوها الرقصة التي تعلوها السيوف بحركات معينة، على إيقاع أنواع مختلفة من الطبول، وارتداء فرسانها أزياء تراثية خاصة.

وللمرة الأولى اختار قائد فرقة العرضة عدداً من المشاركين من زوّار جناح المملكة للانضمام إلى أداء فرقة العرضة السعودية، حيث تم اختيار مجموعة من الرجال والنساء من بلدان مختلفة مثل إيرلندا وتونس والإمارات وروسيا وفرنسا والهند، قام بعدها بتقديم نبذة سريعة عن أساسيات هذه الرقصة الشعبية، وسط تشجيع الجمهور الذي تابع أداء المشاركين، وعبروا عن إعجابهم أولاً بمجموعة العروض الثقافية السعودية المتنوعة التي يقدمها الجناح يومياً، فضلاً عن رغبتهم بزيارة المملكة للاطلاع عن قرب على ثقافة وتقاليد الشعب السعودي.

وفي نهاية العرضة، قدّم الجناح هدايا لأفضل المشاركين في مجال أداء هذا الفن التراثي العريق، فيما عبّر الفائزون عن سعادتهم بهذه المبادرة الجميلة، من خلال إشراكهم بأداء الفنّ التراثي السعودي، وذلك بعد أصبحت العرضة السعودية التي ينظّم جناح المملكة عروضها على مسرح ساحته الأمامية، واحدة من أشهر الفعاليات الفنيّة والثقافية في المعرض الدولي، وذلك بعد أن أخذت شهرة كبيرة لدى زوّار الجناح منذ انطلاقته في أكتوبر 2021م.

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