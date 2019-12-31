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سفير إندونيسيا بالمملكة يزور مشروع أوقاف الراجحي "الزراعي" بالقصيم

اطلع على بعض قطاعات النخيل العضوية والنظيفة بمشروع الباطن

زار سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل، يرافقه الملحق التجاري والملحق التعليمي والثقافي وبعض المسؤولين بسفارة جمهورية إندونيسيا بالرياض، مشروع أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- الزراعي بمنطقة القصيم.

وتجوّل "أغوس" في المشروع، واطلع على بعض قطاعات النخيل العضوية والنظيفة بمشروع الباطن، واستمع إلى شرح حول الإسهامات العلمية والفنية التي تقدّمها إدارة الأوقاف لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور فائقة الجودة، والأساليب العلمية والعملية التي تتبعها إدارة القطاع الزراعي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور العضوية والتمور السليمة الصحية المنتجة بالمشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف حسب التعليمات الموضحة والمحدودة في الشهادات المختصة التي تم حصول المشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف عليها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

وثمّن الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، للسفير الإندونيسي هذه الزيارة؛ مؤكدًا أن إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي، تقوم بدورها الوطني فيما يختص بتطوير العملية الإنتاجية للتمور ونشرها للعالم، وتستشعر ذلك بشكل دائم، وتسعى لدعم وتطوير إنتاج وتصنيع التمور من خلال استخدام أفضل الأساليب والمعايير العالمية لزراعة النخيل وإنتاج التمور؛ مما أسهَمَ -بفضل من الله- في الحصول على العديد من الجوائز والشهادات المختصة.

وشكر "الراجحي" القيادة الرشيدة -حفظها الله- لما تُقدمه المملكة لهذا القطاع الهام الذي يحقق الأمن الغذائي للوطن، كما قدّم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على جهوده المبذولة لقطاع الزراعة بشكل عام والنخيل بشكل خاص.

سفير جمهورية إندونيسيا أغوس أبي جبريل مشروع أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير إندونيسيا بالمملكة يزور مشروع أوقاف الراجحي "الزراعي" بالقصيم
سبق

زار سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل، يرافقه الملحق التجاري والملحق التعليمي والثقافي وبعض المسؤولين بسفارة جمهورية إندونيسيا بالرياض، مشروع أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- الزراعي بمنطقة القصيم.

وتجوّل "أغوس" في المشروع، واطلع على بعض قطاعات النخيل العضوية والنظيفة بمشروع الباطن، واستمع إلى شرح حول الإسهامات العلمية والفنية التي تقدّمها إدارة الأوقاف لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور فائقة الجودة، والأساليب العلمية والعملية التي تتبعها إدارة القطاع الزراعي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور العضوية والتمور السليمة الصحية المنتجة بالمشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف حسب التعليمات الموضحة والمحدودة في الشهادات المختصة التي تم حصول المشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف عليها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

وثمّن الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، للسفير الإندونيسي هذه الزيارة؛ مؤكدًا أن إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي، تقوم بدورها الوطني فيما يختص بتطوير العملية الإنتاجية للتمور ونشرها للعالم، وتستشعر ذلك بشكل دائم، وتسعى لدعم وتطوير إنتاج وتصنيع التمور من خلال استخدام أفضل الأساليب والمعايير العالمية لزراعة النخيل وإنتاج التمور؛ مما أسهَمَ -بفضل من الله- في الحصول على العديد من الجوائز والشهادات المختصة.

وشكر "الراجحي" القيادة الرشيدة -حفظها الله- لما تُقدمه المملكة لهذا القطاع الهام الذي يحقق الأمن الغذائي للوطن، كما قدّم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على جهوده المبذولة لقطاع الزراعة بشكل عام والنخيل بشكل خاص.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
12:41 PM

سفير إندونيسيا بالمملكة يزور مشروع أوقاف الراجحي "الزراعي" بالقصيم

اطلع على بعض قطاعات النخيل العضوية والنظيفة بمشروع الباطن

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خالد السليمي - القصيم
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1,619

زار سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل، يرافقه الملحق التجاري والملحق التعليمي والثقافي وبعض المسؤولين بسفارة جمهورية إندونيسيا بالرياض، مشروع أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- الزراعي بمنطقة القصيم.

وتجوّل "أغوس" في المشروع، واطلع على بعض قطاعات النخيل العضوية والنظيفة بمشروع الباطن، واستمع إلى شرح حول الإسهامات العلمية والفنية التي تقدّمها إدارة الأوقاف لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور فائقة الجودة، والأساليب العلمية والعملية التي تتبعها إدارة القطاع الزراعي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور العضوية والتمور السليمة الصحية المنتجة بالمشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف حسب التعليمات الموضحة والمحدودة في الشهادات المختصة التي تم حصول المشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف عليها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

وثمّن الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، للسفير الإندونيسي هذه الزيارة؛ مؤكدًا أن إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي، تقوم بدورها الوطني فيما يختص بتطوير العملية الإنتاجية للتمور ونشرها للعالم، وتستشعر ذلك بشكل دائم، وتسعى لدعم وتطوير إنتاج وتصنيع التمور من خلال استخدام أفضل الأساليب والمعايير العالمية لزراعة النخيل وإنتاج التمور؛ مما أسهَمَ -بفضل من الله- في الحصول على العديد من الجوائز والشهادات المختصة.

وشكر "الراجحي" القيادة الرشيدة -حفظها الله- لما تُقدمه المملكة لهذا القطاع الهام الذي يحقق الأمن الغذائي للوطن، كما قدّم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على جهوده المبذولة لقطاع الزراعة بشكل عام والنخيل بشكل خاص.

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