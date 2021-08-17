جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

لتعزيز القيم لدى الأطفال بحكايات مشوقة ومعايير تربوية وقيمية محكمة

أطلقت جمعية مكارم الأخلاق العمل الكرتوني الدرامي الموجه للأطفال: مسلسل أصدقاء الحي، والذي يهدف لتعزيز القيم لدى الأطفال، بحكايات ومغامرات مشوقة، وبمعايير تربوية وقيمية محكمة.

وشارك في المسلسل فريق تربوي متخصص في صناعة المنتجات الإعلامية للأطفال، حيث تم إجراء دراسة لمصفوفة القيم ذات الأولوية للأطفال في المجتمع السعودي، ومن ثم إعداد دليل علمي استرشادي لصناعة المنتجات الإعلامية للطفل، ليخرج العمل على الوجه الأفضل.

ويعزز المسلسل ثماني قيم أساسية وهي: تعظيم الله تعالى، الإيجابية، المسؤولية، بر الوالدين، الانضباط، الاحترام، العفة، والتّعلّم، بالإضافة إلى عددٍ من القيم الأخرى التي يعززها المسلسل.

يأتي هذا المسلسل بالشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية، انطلاقًا من عناية الجميعة والمؤسسة بتعزيز القيم لدى الأطفال في المجتمع، ومواكبة لرؤية ممكلتنا في تنمية الطفل والاهتمام به، ويبث المسلسل على قناة خاصة به في اليوتيوب، تحت عنوان "أصدقاء الحي".

