هيئة المحامين تعقد اجتماع الجمعية العمومية السادسة الاستثنائية

استعراض بنود وأبرز تفاصيلها وآلية التصويت عبر الموقع الإلكتروني

عقدت الهيئة السعودية للمحامين اجتماع الجمعية العمومية السادسة الاستثنائية عبر الاتصال المرئي، برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين سلمان بن فوزان الفوزان، وبحضور المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء بن عبد الحميد ناجي، والدكتور مروان الروقي مساعد الأمين العام لشؤون المحامين، وعدد كبير من أعضاء الهيئة الأساسيين.



ودعا "الفوزان" الحضور من المحامين والمحاميات للتصويت على بنود الجمعية، معبرًا عن شكره للثقة والامتنان اللذين منحهما له وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي شمل اجتماع الجمعية العمومية السادسة.



ورشح أعضاء لجنة التصويت، المكونة من أمناء السر في لجان المحامين: المحامي أنس الزامل، والمحامي يوسف المدني، والمحامية إيثار الداعج، فيما استعرض مساعد الأمين العام بنود الجمعية وأبرز تفاصيلها وآلية التصويت عبر الموقع الإلكتروني.



وأعلنت الهيئة إقرار الخطة الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2022 - 2026، ولائحة العيادة القانونية، ولائحة المنصات الإلكترونية وإحالتها للمركز الوطني للتنافسية، وتعديل رسوم العضوية، وتعديل لائحة العضوية.