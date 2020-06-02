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تايلاند تسجّل حالتَي إصابة ووفاة جديدتين بفيروس كورونا

العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083 بينها 58 وفاة

قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجّلت حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، قال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.

وتماثل 2966 مريضاً للشفاء من المرض.

تايلاند فيروس كورونا الجديد

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تايلاند تسجّل حالتَي إصابة ووفاة جديدتين بفيروس كورونا
سبق

قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجّلت حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، قال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.

وتماثل 2966 مريضاً للشفاء من المرض.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:01 AM

تايلاند تسجّل حالتَي إصابة ووفاة جديدتين بفيروس كورونا

العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083 بينها 58 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجّلت حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، قال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.

وتماثل 2966 مريضاً للشفاء من المرض.

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