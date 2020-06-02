ووفق "رويترز"، قال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.

قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجّلت حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة يوم الثلاثاء.

تايلاند تسجّل حالتَي إصابة ووفاة جديدتين بفيروس كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-02 قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجّلت حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة يوم الثلاثاء. ووفق "رويترز"، قال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة. وتماثل 2966 مريضاً للشفاء من المرض.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 11:01 AM

تايلاند تسجّل حالتَي إصابة ووفاة جديدتين بفيروس كورونا العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083 بينها 58 وفاة





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قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجّلت حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، قال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.

وتماثل 2966 مريضاً للشفاء من المرض.