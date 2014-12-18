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رسمياً.. الداخلية الكويتية: لا قرار بسحب رخص القيادة من الوافدين

قالت: ما يحدث هو استبدال رخص القيادة القديمة بالجديدة

أعلنت وزارة الداخلية بالكويت، أنه "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين".

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، أخيراً، حسمت وزارة الداخلية موقفها بشكلٍ واضح من قضية "ليسن" أو رخص قيادة الوافدين في بيان أعلنت فيه: "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وأن كل ما تم تداوله غير صحيح".

وأضافت إدارة الإعلام الأمني في البيان: "ما حصل.. ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة، تأكيداً على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 / 2020، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية".

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رسمياً.. الداخلية الكويتية: لا قرار بسحب رخص القيادة من الوافدين
سبق

أعلنت وزارة الداخلية بالكويت، أنه "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين".

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، أخيراً، حسمت وزارة الداخلية موقفها بشكلٍ واضح من قضية "ليسن" أو رخص قيادة الوافدين في بيان أعلنت فيه: "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وأن كل ما تم تداوله غير صحيح".

وأضافت إدارة الإعلام الأمني في البيان: "ما حصل.. ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة، تأكيداً على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 / 2020، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية".

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
12:54 PM

رسمياً.. الداخلية الكويتية: لا قرار بسحب رخص القيادة من الوافدين

قالت: ما يحدث هو استبدال رخص القيادة القديمة بالجديدة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,860

أعلنت وزارة الداخلية بالكويت، أنه "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين".

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، أخيراً، حسمت وزارة الداخلية موقفها بشكلٍ واضح من قضية "ليسن" أو رخص قيادة الوافدين في بيان أعلنت فيه: "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وأن كل ما تم تداوله غير صحيح".

وأضافت إدارة الإعلام الأمني في البيان: "ما حصل.. ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة، تأكيداً على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 / 2020، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية".

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