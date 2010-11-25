النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تحصد 6 جوائز مؤسسية وفردية في التميز الحكومي العربي

أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الإمارات

حصدت المملكة العربية السعودية على عدد من جوائز التميز الحكومي العربي التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومي في البلدان العربية وتأسيس منصة متطورة لتبادل الأفكار والخبرات والاحتفاء بالنماذج والتجارب العربية المميزة في مجال العمل الحكومي.

وخلال الحفل الافتراضي الذي عقد لتكريم الفائزين بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين تم الإعلان عن فوز المملكة بستة جوائز حيث حصلت وزارة التجارة بجائزة أفضل وزارة عربية، وفازت الهيئة العامة الغذاء والدواء بجائزة أفضل هيئة حكومية عربية، وفي فئة المبادرات والخدمات، فازت خدمة "فرجت" من وزارة الداخلية كأفضل خدمة تطويرية حكومية.

وفي فئة الخدمات التطبيقات الذكية، حصلت خدمة تطبيق "المستشار العقاري" من صندوق التنمية العقاري بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، كما فازت خدمة تطبيق "أسس شركتك" من وزارة التجارة بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، وفي فئة الجوائز الفردية حصل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي على جائزة أفضل مدير عام لمؤسسة عربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تحصد 6 جوائز مؤسسية وفردية في التميز الحكومي العربي
سبق

حصدت المملكة العربية السعودية على عدد من جوائز التميز الحكومي العربي التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومي في البلدان العربية وتأسيس منصة متطورة لتبادل الأفكار والخبرات والاحتفاء بالنماذج والتجارب العربية المميزة في مجال العمل الحكومي.

وخلال الحفل الافتراضي الذي عقد لتكريم الفائزين بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين تم الإعلان عن فوز المملكة بستة جوائز حيث حصلت وزارة التجارة بجائزة أفضل وزارة عربية، وفازت الهيئة العامة الغذاء والدواء بجائزة أفضل هيئة حكومية عربية، وفي فئة المبادرات والخدمات، فازت خدمة "فرجت" من وزارة الداخلية كأفضل خدمة تطويرية حكومية.

وفي فئة الخدمات التطبيقات الذكية، حصلت خدمة تطبيق "المستشار العقاري" من صندوق التنمية العقاري بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، كما فازت خدمة تطبيق "أسس شركتك" من وزارة التجارة بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، وفي فئة الجوائز الفردية حصل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي على جائزة أفضل مدير عام لمؤسسة عربية.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
06:44 PM

المملكة تحصد 6 جوائز مؤسسية وفردية في التميز الحكومي العربي

أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الإمارات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
196

حصدت المملكة العربية السعودية على عدد من جوائز التميز الحكومي العربي التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومي في البلدان العربية وتأسيس منصة متطورة لتبادل الأفكار والخبرات والاحتفاء بالنماذج والتجارب العربية المميزة في مجال العمل الحكومي.

وخلال الحفل الافتراضي الذي عقد لتكريم الفائزين بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين تم الإعلان عن فوز المملكة بستة جوائز حيث حصلت وزارة التجارة بجائزة أفضل وزارة عربية، وفازت الهيئة العامة الغذاء والدواء بجائزة أفضل هيئة حكومية عربية، وفي فئة المبادرات والخدمات، فازت خدمة "فرجت" من وزارة الداخلية كأفضل خدمة تطويرية حكومية.

وفي فئة الخدمات التطبيقات الذكية، حصلت خدمة تطبيق "المستشار العقاري" من صندوق التنمية العقاري بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، كما فازت خدمة تطبيق "أسس شركتك" من وزارة التجارة بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، وفي فئة الجوائز الفردية حصل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي على جائزة أفضل مدير عام لمؤسسة عربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,111
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,230
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,795
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة