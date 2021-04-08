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شاهد.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد للعام الـ 17

ضمن المهرجان السنوي في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين

شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، أهالي محافظة جزر فرسان، فعاليات صيد سمك الحريد المقامة، ضمن المهرجان السنوي السابع عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.

وعقب وصول الأمير محمد بن ناصر المقر المعد للصيد، أعطى إشارة الانطلاق للمشاركين للصيد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام، بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر "الكسب", إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قِبل المتسابقين، في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك، في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.

وفي ختام الفعاليات، أعلن أمير منطقة جازان نجاح المهرجان, معربًا عن سعادته بزيارة المحافظة، ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.

حضر مراسم صيد سمك الحريد وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، وعددٌ من المسؤولين وأهالي المحافظة.

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شاهد.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد للعام الـ 17
سبق

شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، أهالي محافظة جزر فرسان، فعاليات صيد سمك الحريد المقامة، ضمن المهرجان السنوي السابع عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.

وعقب وصول الأمير محمد بن ناصر المقر المعد للصيد، أعطى إشارة الانطلاق للمشاركين للصيد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام، بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر "الكسب", إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قِبل المتسابقين، في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك، في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.

وفي ختام الفعاليات، أعلن أمير منطقة جازان نجاح المهرجان, معربًا عن سعادته بزيارة المحافظة، ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.

حضر مراسم صيد سمك الحريد وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، وعددٌ من المسؤولين وأهالي المحافظة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:04 AM

شاهد.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد للعام الـ 17

ضمن المهرجان السنوي في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين

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فهد كاملي - جازان
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شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، أهالي محافظة جزر فرسان، فعاليات صيد سمك الحريد المقامة، ضمن المهرجان السنوي السابع عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.

وعقب وصول الأمير محمد بن ناصر المقر المعد للصيد، أعطى إشارة الانطلاق للمشاركين للصيد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام، بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر "الكسب", إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قِبل المتسابقين، في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك، في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.

وفي ختام الفعاليات، أعلن أمير منطقة جازان نجاح المهرجان, معربًا عن سعادته بزيارة المحافظة، ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.

حضر مراسم صيد سمك الحريد وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، وعددٌ من المسؤولين وأهالي المحافظة.

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