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وفاة الشيخ العلامة ⁧‫صالح اللحيدان‬⁩ عضو هيئة كبار العلماء بعد معاناة مع المرض

تُوفي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان؛ اليوم الأربعاء، عن عمرٍ ناهز التسعين عاماً، وذلك بعد معاناةٍ طويلة مع المرض؛ ما أدخله العناية المركزة أخيراً .

والشيخ اللحيدان؛ وُلد في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1932، وتخرج في كلية الشريعة عام 1959م، وعمل سكرتيراً وملازماً قضائياً للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مفتي المملكة العربية السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه، إلى أن عُين عام 1963م مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض، ثم رئيساً للمحكمة عام 1964م.

حصل الشيخ اللحيدان، على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969م، واستمر رئيساً للمحكمة الكبرى، إلى أن عُين عام 1970م قاضي تمييز وعضواً في الهيئة القضائية العليا، وشغل حتى عام 2009 منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى .

" سبق" تتقدّم بأحر التعازي لأسرة وطلبة ومحبي الشيخ اللحيدان- رحمه الله.

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وفاة الشيخ العلامة ⁧‫صالح اللحيدان‬⁩ عضو هيئة كبار العلماء بعد معاناة مع المرض
سبق

تُوفي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان؛ اليوم الأربعاء، عن عمرٍ ناهز التسعين عاماً، وذلك بعد معاناةٍ طويلة مع المرض؛ ما أدخله العناية المركزة أخيراً .

والشيخ اللحيدان؛ وُلد في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1932، وتخرج في كلية الشريعة عام 1959م، وعمل سكرتيراً وملازماً قضائياً للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مفتي المملكة العربية السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه، إلى أن عُين عام 1963م مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض، ثم رئيساً للمحكمة عام 1964م.

حصل الشيخ اللحيدان، على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969م، واستمر رئيساً للمحكمة الكبرى، إلى أن عُين عام 1970م قاضي تمييز وعضواً في الهيئة القضائية العليا، وشغل حتى عام 2009 منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى .

" سبق" تتقدّم بأحر التعازي لأسرة وطلبة ومحبي الشيخ اللحيدان- رحمه الله.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
06:29 AM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
08:29 AM

وفاة الشيخ العلامة ⁧‫صالح اللحيدان‬⁩ عضو هيئة كبار العلماء بعد معاناة مع المرض

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
55
18,991

تُوفي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان؛ اليوم الأربعاء، عن عمرٍ ناهز التسعين عاماً، وذلك بعد معاناةٍ طويلة مع المرض؛ ما أدخله العناية المركزة أخيراً .

والشيخ اللحيدان؛ وُلد في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1932، وتخرج في كلية الشريعة عام 1959م، وعمل سكرتيراً وملازماً قضائياً للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مفتي المملكة العربية السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه، إلى أن عُين عام 1963م مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض، ثم رئيساً للمحكمة عام 1964م.

حصل الشيخ اللحيدان، على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969م، واستمر رئيساً للمحكمة الكبرى، إلى أن عُين عام 1970م قاضي تمييز وعضواً في الهيئة القضائية العليا، وشغل حتى عام 2009 منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى .

" سبق" تتقدّم بأحر التعازي لأسرة وطلبة ومحبي الشيخ اللحيدان- رحمه الله.

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