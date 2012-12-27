مشاهد مرعبة.. أسراب الجراد تتسلق المنازل جنوب بلقرن

انتشرت هذه الأيام، أعداد كبيرة من أسراب الجراد، جنوبي محافظة بلقرن، وبالتحديد في مركز آل سلمة.
ورصدت عدسة المصور "سعيد القاسمي" تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.
انتشرت هذه الأيام، أعداد كبيرة من أسراب الجراد، جنوبي محافظة بلقرن، وبالتحديد في مركز آل سلمة.
ورصدت عدسة المصور "سعيد القاسمي" تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.الجراد الصحراوي
انتشرت هذه الأيام، أعداد كبيرة من أسراب الجراد، جنوبي محافظة بلقرن، وبالتحديد في مركز آل سلمة.
ورصدت عدسة المصور "سعيد القاسمي" تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.
انتشرت هذه الأيام، أعداد كبيرة من أسراب الجراد، جنوبي محافظة بلقرن، وبالتحديد في مركز آل سلمة.
ورصدت عدسة المصور "سعيد القاسمي" تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.