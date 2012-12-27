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مشاهد مرعبة.. أسراب الجراد تتسلق المنازل جنوب بلقرن

لقطات نادرة وثّقتها عدسة "سعيد القاسمي" بمركز آل سلمة

انتشرت هذه الأيام، أعداد كبيرة من أسراب الجراد، جنوبي محافظة بلقرن، وبالتحديد في مركز آل سلمة.

ورصدت عدسة المصور "سعيد القاسمي" تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.

الجراد الصحراوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاهد مرعبة.. أسراب الجراد تتسلق المنازل جنوب بلقرن
سبق

انتشرت هذه الأيام، أعداد كبيرة من أسراب الجراد، جنوبي محافظة بلقرن، وبالتحديد في مركز آل سلمة.

ورصدت عدسة المصور "سعيد القاسمي" تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
11:26 AM

مشاهد مرعبة.. أسراب الجراد تتسلق المنازل جنوب بلقرن

لقطات نادرة وثّقتها عدسة "سعيد القاسمي" بمركز آل سلمة

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سويد الحارثي - بلقرن
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1,187

انتشرت هذه الأيام، أعداد كبيرة من أسراب الجراد، جنوبي محافظة بلقرن، وبالتحديد في مركز آل سلمة.

ورصدت عدسة المصور "سعيد القاسمي" تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.

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