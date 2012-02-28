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مكة.. اختفاء طفل في ظروف غامضة.. والجهات الأمنية تكثف البحث عنه

يبلغ من العمر 13 عامًا واختفى قبل شهر بعد خروجه من منزل أسرته

تكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثها عن طفل، يبلغ من العمر (13 عامًا)؛ اختفى قبل شهر بعد خروجه من منزل أسرته في وقت مبكر ذاهبًا للمدرسة بحي المسفلة في ظروف غامضة.

وفي التفاصيل، قال شقيق المختفي لـ"سبق" إن شقيقه هشام عبدالكريم ظفر الله من الجنسية الباكستانية ذهب لمدرسة عامرة بن فهيرة المتوسطة بحي المسفلة مع بداية اليوم الدراسي بالفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1439/ 5/ 4، وبعد انتهاء اليوم اكتشفنا أنه لم يحضر للمدرسة.

وأضاف شقيقه: تقدمنا ببلاغ للجهات الأمنية ممثلة بشرطة أجياد بعد أن فقدنا الأمل في العثور عليه، وبعد بحث طويل. مشيرًا إلى أن جميع عائلته ووالدته دخلوا في حالة نفسية سيئة بعد فقدانه في ظروف غامضة، وأنه تم تحويل المعاملة لشعبة التحريات والبحث الجنائي، وما زالت الجهات الأمنية تكثف البحث والتحري لفك غموض اختفائه.

وأشار شقيقه إلى أنهم بحثوا عنه في جميع مستشفيات مكة، ولم يعثروا عليه حتى اللحظة.

وناشد قراء "سبق" وكل من يعثر عليه أو لديه معلومات عنه إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل من خلال الرقم المدرج ضمن الصورة.

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مكة.. اختفاء طفل في ظروف غامضة.. والجهات الأمنية تكثف البحث عنه
سبق

تكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثها عن طفل، يبلغ من العمر (13 عامًا)؛ اختفى قبل شهر بعد خروجه من منزل أسرته في وقت مبكر ذاهبًا للمدرسة بحي المسفلة في ظروف غامضة.

وفي التفاصيل، قال شقيق المختفي لـ"سبق" إن شقيقه هشام عبدالكريم ظفر الله من الجنسية الباكستانية ذهب لمدرسة عامرة بن فهيرة المتوسطة بحي المسفلة مع بداية اليوم الدراسي بالفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1439/ 5/ 4، وبعد انتهاء اليوم اكتشفنا أنه لم يحضر للمدرسة.

وأضاف شقيقه: تقدمنا ببلاغ للجهات الأمنية ممثلة بشرطة أجياد بعد أن فقدنا الأمل في العثور عليه، وبعد بحث طويل. مشيرًا إلى أن جميع عائلته ووالدته دخلوا في حالة نفسية سيئة بعد فقدانه في ظروف غامضة، وأنه تم تحويل المعاملة لشعبة التحريات والبحث الجنائي، وما زالت الجهات الأمنية تكثف البحث والتحري لفك غموض اختفائه.

وأشار شقيقه إلى أنهم بحثوا عنه في جميع مستشفيات مكة، ولم يعثروا عليه حتى اللحظة.

وناشد قراء "سبق" وكل من يعثر عليه أو لديه معلومات عنه إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل من خلال الرقم المدرج ضمن الصورة.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:25 AM

مكة.. اختفاء طفل في ظروف غامضة.. والجهات الأمنية تكثف البحث عنه

يبلغ من العمر 13 عامًا واختفى قبل شهر بعد خروجه من منزل أسرته

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثها عن طفل، يبلغ من العمر (13 عامًا)؛ اختفى قبل شهر بعد خروجه من منزل أسرته في وقت مبكر ذاهبًا للمدرسة بحي المسفلة في ظروف غامضة.

وفي التفاصيل، قال شقيق المختفي لـ"سبق" إن شقيقه هشام عبدالكريم ظفر الله من الجنسية الباكستانية ذهب لمدرسة عامرة بن فهيرة المتوسطة بحي المسفلة مع بداية اليوم الدراسي بالفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1439/ 5/ 4، وبعد انتهاء اليوم اكتشفنا أنه لم يحضر للمدرسة.

وأضاف شقيقه: تقدمنا ببلاغ للجهات الأمنية ممثلة بشرطة أجياد بعد أن فقدنا الأمل في العثور عليه، وبعد بحث طويل. مشيرًا إلى أن جميع عائلته ووالدته دخلوا في حالة نفسية سيئة بعد فقدانه في ظروف غامضة، وأنه تم تحويل المعاملة لشعبة التحريات والبحث الجنائي، وما زالت الجهات الأمنية تكثف البحث والتحري لفك غموض اختفائه.

وأشار شقيقه إلى أنهم بحثوا عنه في جميع مستشفيات مكة، ولم يعثروا عليه حتى اللحظة.

وناشد قراء "سبق" وكل من يعثر عليه أو لديه معلومات عنه إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل من خلال الرقم المدرج ضمن الصورة.

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