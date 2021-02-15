النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قضية طريق حصمة جازان تعود للمحاكم من جديد.. وهذا موعد أولى الجلسات

وصلت تكلفته لنحو نصف مليار ريال

علمت" سبق" بأن قضية طريق الحصمة بمنطقة جازان والذي وصلت تكلفته لنحو نصف مليار ريال عادت مجدداً لأروقة المحاكم للنظر فيها من خلال القضاء وهي القضية التي شهدت العديد من الفصول قبل عدة سنوات.

وكشفت "سبق" بأن المحكمة حددت الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً جديداً لأول الجلسات للنظر في الدعوى المقدمة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل مرتبطة في شأن الموضوع السابق والذي وصل لنزاهة وإمارة المنطقة.

وتعود تفاصيل قضية طريق إسكان الحصمة، التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـ5 ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

وبعد تسليم الموقع للمقاول بدأ التنفيذ، وتقدم أحد المواطنين بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.

واشتملت المطالبات سابقاً التحقيق في أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو؛ الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق قبل أن يتدخل فرع النقل بجازان على الخط ليؤكد بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

طريق الحصمة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قضية طريق حصمة جازان تعود للمحاكم من جديد.. وهذا موعد أولى الجلسات
سبق

علمت" سبق" بأن قضية طريق الحصمة بمنطقة جازان والذي وصلت تكلفته لنحو نصف مليار ريال عادت مجدداً لأروقة المحاكم للنظر فيها من خلال القضاء وهي القضية التي شهدت العديد من الفصول قبل عدة سنوات.

وكشفت "سبق" بأن المحكمة حددت الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً جديداً لأول الجلسات للنظر في الدعوى المقدمة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل مرتبطة في شأن الموضوع السابق والذي وصل لنزاهة وإمارة المنطقة.

وتعود تفاصيل قضية طريق إسكان الحصمة، التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـ5 ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

وبعد تسليم الموقع للمقاول بدأ التنفيذ، وتقدم أحد المواطنين بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.

واشتملت المطالبات سابقاً التحقيق في أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو؛ الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق قبل أن يتدخل فرع النقل بجازان على الخط ليؤكد بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:38 AM

قضية طريق حصمة جازان تعود للمحاكم من جديد.. وهذا موعد أولى الجلسات

وصلت تكلفته لنحو نصف مليار ريال

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
4,150

علمت" سبق" بأن قضية طريق الحصمة بمنطقة جازان والذي وصلت تكلفته لنحو نصف مليار ريال عادت مجدداً لأروقة المحاكم للنظر فيها من خلال القضاء وهي القضية التي شهدت العديد من الفصول قبل عدة سنوات.

وكشفت "سبق" بأن المحكمة حددت الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً جديداً لأول الجلسات للنظر في الدعوى المقدمة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل مرتبطة في شأن الموضوع السابق والذي وصل لنزاهة وإمارة المنطقة.

وتعود تفاصيل قضية طريق إسكان الحصمة، التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـ5 ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

وبعد تسليم الموقع للمقاول بدأ التنفيذ، وتقدم أحد المواطنين بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.

واشتملت المطالبات سابقاً التحقيق في أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو؛ الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق قبل أن يتدخل فرع النقل بجازان على الخط ليؤكد بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,580
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,258
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,690

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة