النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشعلان" يزور مركزي الدعوة والإرشاد بمحافظتَي العارضة وفيفا بجازان

للوقوف على الخدمات والمناشط الدعوية التي تعمل عليها الوزارة

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان، صباح اليوم الخميس، مركزي الدعوة والإرشاد بِمُحافظتَي العارضة وفيفا؛ للوقوف على الخدمات والمناشط الدعوية التي تعمل عليها الوزارة.

وتجول "الشعلان" خلال زيارته على أقسام المراكز، واطلع على مرافقها، واستمع أيضاً لاحتياجاتهم وشرح مفصل عن منجزاتهم في المناشط الدعوية والإرشادية، وثمَّن جهودهم من جانبٍ آخر ودعمهم لمضاعفة العمل والاستمرار بالدعوة في سبيل الله.

وبيَّنَ "الشعلان" حرص الوزير الكبير على متابعة كافة أعمالهم المُباركة، وأوصاهم بتقوى الله -عز وجل- في السر والعلن، وإخلاص النية بالعمل لله سبحانه وتعالى، وحثَّهم على تبيان محاسن وجهود هذه الدولة وولاة أمرها في نشر العقيدة السمحة التي جاءت بالسمع والطاعة وتوحيد الصف والكلمة والرعاية التامة للمساجد ومرتاديها، ومحاربة كل فكر ضال يسعى لنشر التطرف من خلال منابر الدعوة وكافة مناشطها النَيِّرة.

تأتي هذه الجولة استناداً لتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تزامناً مع زيارته للمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشعلان" يزور مركزي الدعوة والإرشاد بمحافظتَي العارضة وفيفا بجازان
سبق

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان، صباح اليوم الخميس، مركزي الدعوة والإرشاد بِمُحافظتَي العارضة وفيفا؛ للوقوف على الخدمات والمناشط الدعوية التي تعمل عليها الوزارة.

وتجول "الشعلان" خلال زيارته على أقسام المراكز، واطلع على مرافقها، واستمع أيضاً لاحتياجاتهم وشرح مفصل عن منجزاتهم في المناشط الدعوية والإرشادية، وثمَّن جهودهم من جانبٍ آخر ودعمهم لمضاعفة العمل والاستمرار بالدعوة في سبيل الله.

وبيَّنَ "الشعلان" حرص الوزير الكبير على متابعة كافة أعمالهم المُباركة، وأوصاهم بتقوى الله -عز وجل- في السر والعلن، وإخلاص النية بالعمل لله سبحانه وتعالى، وحثَّهم على تبيان محاسن وجهود هذه الدولة وولاة أمرها في نشر العقيدة السمحة التي جاءت بالسمع والطاعة وتوحيد الصف والكلمة والرعاية التامة للمساجد ومرتاديها، ومحاربة كل فكر ضال يسعى لنشر التطرف من خلال منابر الدعوة وكافة مناشطها النَيِّرة.

تأتي هذه الجولة استناداً لتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تزامناً مع زيارته للمنطقة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
04:14 PM

"الشعلان" يزور مركزي الدعوة والإرشاد بمحافظتَي العارضة وفيفا بجازان

للوقوف على الخدمات والمناشط الدعوية التي تعمل عليها الوزارة

A A A
عبدالله العنزي - جازان
0
121

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان، صباح اليوم الخميس، مركزي الدعوة والإرشاد بِمُحافظتَي العارضة وفيفا؛ للوقوف على الخدمات والمناشط الدعوية التي تعمل عليها الوزارة.

وتجول "الشعلان" خلال زيارته على أقسام المراكز، واطلع على مرافقها، واستمع أيضاً لاحتياجاتهم وشرح مفصل عن منجزاتهم في المناشط الدعوية والإرشادية، وثمَّن جهودهم من جانبٍ آخر ودعمهم لمضاعفة العمل والاستمرار بالدعوة في سبيل الله.

وبيَّنَ "الشعلان" حرص الوزير الكبير على متابعة كافة أعمالهم المُباركة، وأوصاهم بتقوى الله -عز وجل- في السر والعلن، وإخلاص النية بالعمل لله سبحانه وتعالى، وحثَّهم على تبيان محاسن وجهود هذه الدولة وولاة أمرها في نشر العقيدة السمحة التي جاءت بالسمع والطاعة وتوحيد الصف والكلمة والرعاية التامة للمساجد ومرتاديها، ومحاربة كل فكر ضال يسعى لنشر التطرف من خلال منابر الدعوة وكافة مناشطها النَيِّرة.

تأتي هذه الجولة استناداً لتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تزامناً مع زيارته للمنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة