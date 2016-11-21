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رئيس الوزراء الليبي يترشح رسميًّا للانتخابات الرئاسية

دخول "الدبيبة" السباق يزيد مشكلات الاقتراع

سجَّل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد نفسه مرشحًا في انتخابات الرئاسة على الرغم من تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي، وأن قواعد الانتخابات التي تشتد المنافسة عليها قد تستبعده.

ويزيد دخول "الدبيبة" السباق، الذي يضم حاليًا العديد من الأطراف الرئيسية خلال الفوضى التي عمَّت ليبيا في السنوات العشر الماضية، من المشكلات المتعلقة باقتراع من المقرر أن يُجرى في غضون خمسة أسابيع دون الاتفاق بعد على قواعده.

والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر كانت مطلبًا لمنتدى سياسي للأمم المتحدة العام الماضي في إطار خارطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، وهي عملية قادت أيضًا إلى تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها "الدبيبة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء الليبي يترشح رسميًّا للانتخابات الرئاسية
سبق

سجَّل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد نفسه مرشحًا في انتخابات الرئاسة على الرغم من تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي، وأن قواعد الانتخابات التي تشتد المنافسة عليها قد تستبعده.

ويزيد دخول "الدبيبة" السباق، الذي يضم حاليًا العديد من الأطراف الرئيسية خلال الفوضى التي عمَّت ليبيا في السنوات العشر الماضية، من المشكلات المتعلقة باقتراع من المقرر أن يُجرى في غضون خمسة أسابيع دون الاتفاق بعد على قواعده.

والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر كانت مطلبًا لمنتدى سياسي للأمم المتحدة العام الماضي في إطار خارطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، وهي عملية قادت أيضًا إلى تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها "الدبيبة".

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:12 PM

رئيس الوزراء الليبي يترشح رسميًّا للانتخابات الرئاسية

دخول "الدبيبة" السباق يزيد مشكلات الاقتراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد نفسه مرشحًا في انتخابات الرئاسة على الرغم من تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي، وأن قواعد الانتخابات التي تشتد المنافسة عليها قد تستبعده.

ويزيد دخول "الدبيبة" السباق، الذي يضم حاليًا العديد من الأطراف الرئيسية خلال الفوضى التي عمَّت ليبيا في السنوات العشر الماضية، من المشكلات المتعلقة باقتراع من المقرر أن يُجرى في غضون خمسة أسابيع دون الاتفاق بعد على قواعده.

والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر كانت مطلبًا لمنتدى سياسي للأمم المتحدة العام الماضي في إطار خارطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، وهي عملية قادت أيضًا إلى تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها "الدبيبة".

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