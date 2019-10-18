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شاهد "غرفة نوم الطيارين" في الجو.. هذه مواصفاتها فهل تتخيل مكانها؟!

فيديو نشره "الجاسر" عَرَض فيه التفاصيل مُنوهًا بوجودها بالرحلات الطويلة

نشر الطيار علي الجاسر كابتن طيار "بوينج 777"، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو عن غرفة نوم الطيارين أثناء وقت الراحة، والتي تُستخدم في الرحلات الطويلة عند تواجد طاقمين لقيادة الطائرة، والتي يُشترط ألا تقل مدة الرحلة فيها عن 8 ساعات.

وظهر في الفيديو طيار يشرح مواصفات وحجم غرفة النوم التي تشبه -إلى حد- ما جهاز الأشعة المقطعية في ضيق مساحتها؛ إذ تتكون الغرفة من مقعدين وسريرين ومعزولة تمامًا عن الركاب، وتوجد فوق مقاعد ركاب الدرجة الأولى في منطقة العفش، ومجهزة بأعلى اشتراطات السلامة والأمان والراحة؛ من درجة التحكم بالتكييف، ودرجة الحرارة والضوء، وأكسجين، وهاتف.

كما أن الغرفة بحجمها الضيق لا تسمح للطيار بالوقوف أو التحرك فيها بحرّية؛ وإنما يضطر للدخول إليها منحني القامة والرأس، ولا يستطيع الوقوف فيها بالكامل، كما توجد غرفة نوم أخرى للمضيفين في آخر الطائرة يتواجد بها 8 أسرّة نوم.

غرفة نوم الطيارين بوينج 777

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شاهد "غرفة نوم الطيارين" في الجو.. هذه مواصفاتها فهل تتخيل مكانها؟!
سبق

نشر الطيار علي الجاسر كابتن طيار "بوينج 777"، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو عن غرفة نوم الطيارين أثناء وقت الراحة، والتي تُستخدم في الرحلات الطويلة عند تواجد طاقمين لقيادة الطائرة، والتي يُشترط ألا تقل مدة الرحلة فيها عن 8 ساعات.

وظهر في الفيديو طيار يشرح مواصفات وحجم غرفة النوم التي تشبه -إلى حد- ما جهاز الأشعة المقطعية في ضيق مساحتها؛ إذ تتكون الغرفة من مقعدين وسريرين ومعزولة تمامًا عن الركاب، وتوجد فوق مقاعد ركاب الدرجة الأولى في منطقة العفش، ومجهزة بأعلى اشتراطات السلامة والأمان والراحة؛ من درجة التحكم بالتكييف، ودرجة الحرارة والضوء، وأكسجين، وهاتف.

كما أن الغرفة بحجمها الضيق لا تسمح للطيار بالوقوف أو التحرك فيها بحرّية؛ وإنما يضطر للدخول إليها منحني القامة والرأس، ولا يستطيع الوقوف فيها بالكامل، كما توجد غرفة نوم أخرى للمضيفين في آخر الطائرة يتواجد بها 8 أسرّة نوم.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
03:59 PM

شاهد "غرفة نوم الطيارين" في الجو.. هذه مواصفاتها فهل تتخيل مكانها؟!

فيديو نشره "الجاسر" عَرَض فيه التفاصيل مُنوهًا بوجودها بالرحلات الطويلة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,694

نشر الطيار علي الجاسر كابتن طيار "بوينج 777"، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو عن غرفة نوم الطيارين أثناء وقت الراحة، والتي تُستخدم في الرحلات الطويلة عند تواجد طاقمين لقيادة الطائرة، والتي يُشترط ألا تقل مدة الرحلة فيها عن 8 ساعات.

وظهر في الفيديو طيار يشرح مواصفات وحجم غرفة النوم التي تشبه -إلى حد- ما جهاز الأشعة المقطعية في ضيق مساحتها؛ إذ تتكون الغرفة من مقعدين وسريرين ومعزولة تمامًا عن الركاب، وتوجد فوق مقاعد ركاب الدرجة الأولى في منطقة العفش، ومجهزة بأعلى اشتراطات السلامة والأمان والراحة؛ من درجة التحكم بالتكييف، ودرجة الحرارة والضوء، وأكسجين، وهاتف.

كما أن الغرفة بحجمها الضيق لا تسمح للطيار بالوقوف أو التحرك فيها بحرّية؛ وإنما يضطر للدخول إليها منحني القامة والرأس، ولا يستطيع الوقوف فيها بالكامل، كما توجد غرفة نوم أخرى للمضيفين في آخر الطائرة يتواجد بها 8 أسرّة نوم.

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